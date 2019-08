Fotovoltaico, GSE: in Italia installati oltre 800 mila impianti

Impianti fotovoltaici: i numeri del Rapporto

Impianti fotovoltaici: la suddivisione regionale

06/08/2019 - In Italia, a fine 2018, risultano complessivamente installati 822.301 impianti fotovoltaici per una potenza totale di 20.108 MW e una produzione di 22.654 GWh, che rappresenta circa il 7% del Consumo Interno Lordo di energia elettrica. Su un totale di quasi 115.000 GWh prodotti dalle fonti rinnovabili in Italia, il fotovoltaico copre circa il 20%.Questi alcuni dati messi in evidenza dal GSE nel Rapporto Statistico sul Solare Fotovoltaico 2018 . Accanto alle analisi sull'evoluzione della potenza installata e dell'energia prodotta a livello nazionale, regionale e provinciale, il Rapporto contiene approfondimenti su: livello degli autoconsumi, le ore di utilizzazione, la tipologia di pannelli, la diffusione del fotovoltaico nei diversi settori di attività e i consumi delle utenze per gli impianti in Scambio sul Posto.Nel corso del 2018, in Italia, sono entrati in esercizioper una potenza complessiva di circa 440 MW. La maggior parte dei nuovi impianti installati nell'anno è relativa alla classe di potenza tra 3 e 20 kW, seguita dalla classe tra 1 e 3 kW.Rispetto a quanto accaduto nel 2017, ilnel 2018(oltre 4.000 impianti in più rispetto ai circa 44.000 entrati in esercizio nel 2017) e, parallelamente, la potenza installata è cresciuta del 6,2%.In termini di produzione, i 22,7 TWh generati nel 2018 fanno registrare un calo di oltre 1,7 TWh rispetto al 2017, che si era peraltro contraddistinto per un notevole incremento (+2,4 TWh) rispetto al 2016. Tali oscillazioni sono principalmente imputabili alla variazione dell'irraggiamento solare.Nel 2018 il parco impianti nazionale ha lavorato in media 1.141 ore, in diminuzione dell'8,8% rispetto alle ore del 2017. La collocazione geografica e le caratteristiche degli impianti incidono profondamente sulla loro producibilità, con situazioni che variano dalle circa 1.300 ore medie degli impianti a terra in Sud Italia alle 1.050 ore medie degli impianti su edificio del Nord Italia.Il Rapporto evidenzia che la maggiore(55% circa del totale italiano), nel Sud è installato il 28%, nel Centro il restante 17%.Le regioni che hanno ilcon 125.250 impianti, il Veneto con 114.264 e l’Emilia-Romagna con 85.156. In termini di, invece, è laa detenere il primato nazionale con 2.652 MW di potenza installata e 3.438 GWh di energia elettrica prodotta.