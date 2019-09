L’oblio dopo la fama, gli edifici dimenticati in luoghi carichi di mistero

Fabbrica di sale, Puglia

Da Hotel a casa per i rifugiati, Croazia

Ex fabbrica Coca Cola, Abruzzo

16/09/2019 – Siti produttivi, parchi divertimento, discoteche, ospedali e chiese. Cosa hanno in comune luoghi diametralmente opposti per funzione e caratteristiche architettoniche? Su tutti, dopo i fasti iniziali, è calato l’oblio. Sono passati dal rumore al silenzio.Quella che andiamo a sfogliare è una panoramica di edifici abbandonati, visitati e fotografati dai collaboratori di Ascosi Lasciti . Di molti non può essere resa nota la precisa ubicazione per ragioni di sicurezza e per evitare che siano depredati o subiscano atti di vandalismo.Un patrimonio immenso, raccolto anche sulle paginedell’associazione.Vediamo alcuni di questi luoghi misteriosi.Nelle saline, attive dall’antichità ad oggi, ci sono corpi di fabbrica realizzati negli anni Trenta, per il Monopolio di Stato, e poi abbandonati.Foto: Rosa Anzalotta – Ascosi LascitiAll’interno sono ancora visibili gli strumenti di lavoro utilizzati.Foto: Rosa Anzalotta – Ascosi LascitiSi trova sull’isola di Krk ed è nato negli anni Settanta come resort americano di lusso dotato anche di un casinò. Era interdetto ai locali, che durante la dittatura di Tito non potevano condurre uno stile di vita lontano dall’ideologia comunista. Dopo il fallimento dell’imprenditore che lo aveva ideato e la guerra dei Balcani, è diventato un ricovero per rifugiati, fino a cadere nell’oblio.Foto: Miha Krapez – Ascosi LascitiChiusa dal 2011, quando la produzione è stata trasferita in un altro luogo a qualche chilometro di distanza.Foto: Christian Catinello – Ascosi LascitiRisale al 1700 questa chiesa abbandonata in cui il protagonista è il blu. Oltre alla vegetazione che l’ha quasi completamente abbracciata.Foto: Marianna Arduini – Ascosi LascitiRisale agli anni Venti questo teatro dalla storia travagliata. Prima appartenente ad un privato, poi passato al Comune, che decise di ricostruire il tetto, e danneggiato nuovamente dal terremoto del 2012.Foto: Jonathan Della Giacoma – Ascosi LascitiNato come convitto gesuita nel XVIII secolo, poi trasformato in ospedale per la cura delle malattie infettive ed infine in istituto tecnico, è stato abbandonato negli anni Ottanta e sommerso dalla vegetazione.Foto: Lorenzo Jedermann – Ascosi LascitiAll’interno è ancora possibile immaginare come erano i corridoi, le aule e i laboratori.Foto: Lorenzo Jedermann – Ascosi LascitiChiuso diversi anni fa per ridurre gli sprechi e creare un unico polo sanitario. All’interno c’era anche un centro di riabilitazione con piscina.Foto: Stefano Barattini – Ascosi LascitiGli ambienti sono pressochè intattiFoto: Stefano Barattini – Ascosi LascitiÈ stata costruita nel 1958 e serviva per sorvegliare le potenze aderenti al “Patto di Varsavia”. Dopo la fine della guerra fredda ha perso la sua funzione strategica, fino ad essere completamente abbandonata dal 1995.Foto: David Calloni – Ascosi LascitiPrima balera, poi discoteca, fino all’abbandono del 2007. Probabile la sua trasformazione in edificio residenziale o centro commerciale.Foto: David Calloni – Ascosi LascitiPiscine, scivoli, idromassaggio, area bimbi, bar e tutto l’indispensabile per una giornata di divertimento. È quello che sorgeva a ridosso di una collina, ma che sta per essere inghiottito dalla vegetazione e dal silenzio.Foto: Chris Morri – Ascosi Lasciti