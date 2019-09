3ndy Studio: Più rapidità ed efficienza con ARCHICAD

13/09/2019 - Dopo essersi incontrati in aula, presso la facoltà di Architettura di Venezia,con sede a Vigonovo in provincia di Venezia. Fin dall'inizio l'attività dello studio è legata alla ricerca in ambito progettuale e alla realizzazione di architetture a diverse scale di intervento. Nel 2007 lo studio si arricchisce della collaborazione diche si occupa principalmente del settore sviluppo esecutivo e della direzione lavori.I clienti si rivolgono a 3ndy Studio per la ricerca e lo studio che negli anni hanno avviato all’insegna di architetture all’avanguardia in grado di rispecchiare appieno le esigenze della committenza anche per quanto riguarda il rispetto dei tempi e dei costi prestabiliti. Negli ultimi 5 anni molte sono state le richieste di società e promotori immobiliari che hanno deciso di affidarsi a 3ndy Studio per rivoluzionare la propria proposta immobiliare, scegliendo design più moderni e all’avanguardia, ben lontane dalle fallimentari speculazioni edilizie degli anni precedenti.Attualmente lo studio conta 15 collaboratori, per la maggior parte architetti, di cui 9 dedicati alla sola progettazione.“Lo studio – racconta l’arch.- ha un’organizzazione ben definita dei “reparti” di produzione architettonica, ovvero pur lavorando in un ambiente open space, che facilita la comunicazione e la condivisione di idee ognuno possiede compiti ben definiti e mirati. Ogni reparto lavora in armonia e comunicazione con gli altri al fine di ottimizzare la filiera produttiva, composta da settore concept e sviluppo grafico, sviluppo pratiche edilizie, sviluppo esecutivi, area direzione lavori e sicurezza cantiere”.Consapevole del cambiamento in atto nel mondo delle costruzioni e l’importanza di rimanere sempre aggiornati per essere competitivi sul mercatoavvalendosi dell’esperienza e professionalità in questo settore di GRAPHISOFT e delle potenzialità di“Utilizziamo le estensioni del programma come BIMx e sviluppiamo progetti in 3D integrando al progetto architettonico, strutture ed impianti, attraverso interscambio di file IFC per avere un controllo generale del modello in fase progettuale, per una più veloce e flessibile computazione in fase esecutiva e per garantire un controllo immediato dei costi in fase di varianti introdotte nei cantieri.per i progetti con scadenze ravvicinate e dove è richiesta una operatività sistematica e di gruppo”.Le caratteristiche principali del software che hanno indirizzato maggiormente la scelta dello studio sono la semplicità di utilizzo del programma, la velocità con cui si possono gestite tutte le fasi del progetto e la possibilità di curare l’intero percorso progettuale con il medesimo programma.Caratteristiche che si sono rivelate vincenti anche nella realizzazione delIl concetto architettonico si sviluppa intorno a un'idea di scomposizione, sottrazione e rotazione dei volumi, al fine di creare diversi modi di percepire lo spazio.Per rivestire la casa dentro e fuori è stato utilizzato un, dal colore bianco candido che conferisce una sensazione monolitica a tutto l’edificio, interrotta solo da inaspettate brecce prismatiche incise sulle pareti, che riflettono la luce del sole come un diamante.Questa parete sfaccettata e articolata in parti vuote e parti piene, estremamente complessa sia nella struttura sia nella composizione è stata completamente modellata con ARCHICAD.– spiega l’arch. Marco Mazzetto -nella release 22, in particolare è risultata molto impegnativa la parte relativa al. Era strettamente necessario risolvere tutte le problematiche legate al taglio e ai punti di giunzione dei pannelli, per arrivare in cantiere preparati ed evitare errori e sfridi di materiale., abbiamo utilizzato il programma per scendere fino al dettaglio 1:1 con l’obiettivo di garantire a tutti i fornitori un disegno dettagliato ed univoco. Sono stati inoltre per noi fondamentali la velocità di elaborazione dei disegni e contemporaneamente del modello 3D, la possibilità di editare ogni elemento in maniera veloce ed univoca, la facilità di condivisione del file con altri operatori del settore e la praticità di connessione tra 2D e 3D”.Nel futuro 3ndy Studio intende continuare ad essere all’avanguardia e comprendere al meglio le nuove sfide anche tecnologiche per essere sempre pronti e dinamici in previsione dei molteplici cambiamenti nel mondo delle costruzioni. Questo è possibile anche grazie al supporto costante di GRAPHISOFT che non solo è in grado di fornire assistenza nei lavori quotidiani ma è anche i grado di affiancare il cliente nell’evoluzione dei processi operativi.