BT GROUP sul palcoscenico di HOSTMILANO 2019 per il mondo dell'ospitalità

27/09/2019 - BT Group sarà protagonista dal 18 al 22 ottobre a HostMilano. La divisione Ho.Re.Ca dell'azienda di Lesmo si è specializza negli anni con la creazione di soluzioni di qualità e “chiavi in mano”, qualificandosi come punto di riferimento per la progettazione, l’installazione e l’assistenza di dehors permanenti e semipermanenti e di strutture dedicate alla mondo dell’ospitalità professionale, caratterizzati da tecnologie di ultima generazione e da una filiera produttiva 100% made in Italy.BT Group è infatti in grado di soddisfare le esigenze di piccole e grandi realtà del settore, con una gamma completa di prodotti e soluzioni customizzati per creare ambienti contemporanei sintesi di comfort, funzionalità ed estetica, che esprimono la grande empatia di questa realtà made in Brianza, capace di celebrare il genio italiano e invitare a momenti conviviali in ambientazioni outdoor gradevoli per chi li vive, ma funzionali per chi desidera realizzarle presso la propria struttura di business.La presenza a HostMilano è orientata alla presentazione di linee d’arredo per esterno che aspirano all’eccellenza perché caratterizzate da uno stile unico, dalla cura per i dettagli e da una continua ricerca per i particolari, le finiture, i colori, i materiali più glamour.Dai sistemi di copertura per esterno come tende da sole, pergolati, pergole bioclimatiche e vele passando per le soluzioni di riscaldamento e pavimentazione di diversi modelli e materiali, pedane, scivoli e zerbini personalizzabili, completano la proposta dedicata al mondo dell'ospitalità vetrate, pensiline, tende cristal, verande e serre in vetro.Rendere vivibile e funzionale ogni spazio è l'obiettivo di ogni progettazione, creare zone all'insegna del comfort è la mission aziendale che ha portato BT Group ad individuare in Vermobil, realtà specializzata nell'arredi per esterno, il partner ideale per perseguire tale obiettivo.Per questo le due aziende si presenteranno insieme alla kermesse milanese giunta alla sua 41°edizione che diventa il place-to-be dove tutte le eccellenze dell’universo Ho.Re.Ca. propongono il meglio che un settore in pieno boom ai cinque angoli del pianeta può offrire. BT Group Ho.Re.Ca, insieme a Vermobil, accoglierà gli operatori del settore, desiderosi di dare nuovo slancio e rinnovato spazio al proprio business, in questo dinamico universo dedicato al mondo outdoor, presso il padiglione 11, stand F45-G46 di FieraMilano.