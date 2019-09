Cambiamenti climatici: la strategia Derbigum per contribuire a proteggere l’ambiente

2

04/09/2019 - Il 2018 aveva già stabilito numerosi record. Secondo i dati fornitirispetto alla media e il trend. Il riscaldamento globale sarà nei prossimi anni un fattore sempre più ingombrante di cui tenere conto per la sopravvivenza del pianeta stesso.Il suolo e la biodiversità stanno soffrendo una pressione enorme a causa dell’inquinamento, dell’aumento della deforestazione in Amazzonia e degli incendi che nell’ultimo mese hanno devastato la stessa foresta amazzonica, la Siberia e l’Indonesia. Fenomeni che hanno un impatto diretto sulla vita di milioni di persone, ai quali occorre mettere un freno, aggiornando e migliorando i piani d’azione per mantenere l’innalzamento delle temperature globali sotto il grado e mezzo.Proprio in questa logica,pone la salvaguardia ambientale tra i capisaldi della propria mission, contribuendo a sviluppare una coscienza ambientale di Gruppo, che si esprime con azioni green svolte all’interno, ma anche al di fuori della sfera lavorativa. Il dipartimento Ricerca & Sviluppo che occupa attualmente ilSono diverse le membrane realizzate da DERBIGUM dotate di, che consente di riciclare l’acqua piovana senza danneggiarne il pH., l’unica membrana impermeabile a livello mondiale a derivare daLa sua peculiarità è essere costituita da una, divenendo così la soluzione per un futuro sostenibile sia economicamente che ecologicamente. Un forte elemento distintivo in termini di biodiversità, in quanto le materie utilizzate per la sua produzione non richiedono l’uso di piantagioni intensive particolari, per cuinon incide sulla catena alimentare, ma al contrario rende utili prodotti che altrimenti verrebbero gettati.Sempre sviluppato con tecnologia Aquatop è poi, il manto a vista bianco riflettente perfetto per il raffrescamento passivo.che permette una notevoleSegue inoltreil manto in monostrato realizzato conderivante dagli sfridi e da vecchie membrane bituminose. Le caratteristiche qualitative e di durabilità sono le medesime delle altre membrane, e nello stabilimento di produzione belga viene utilizzata per la loro produzione solo, aprendo le porte al concetto di copertura ecologica secondo i principi di economia circolare.Nota di merito infine per DERBICOLOR® FR Olivina , la membrana che possiede sullo strato superficiale graniglia di olivina, minerale largamente presente in natura. La COche si deposita sul tetto insieme alla pioggia reagisce infatti con l’olivina, trasformandosi in diossido di silicio e carbonato di magnesio, del tutto innocui per l’ambiente. Si pensi solo che secondo lo studio del Dott. Olaf Schuiling, Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Utrecht, 1 kg di olivina ha la capacità di assorbire 1,25 kg di CO, tutto a favore della protezione del pianeta.Un’analisi dei primi 5 mesi di quest’anno, effettuata questa voltache utilizza rilevamenti delle stazioni meteo – mostra che i primati del 2018 potrebbero essere presto superati. Gli effetti del cambiamento climatico sono numerosi: impatto sul ciclo dell’acqua, variazione dei fenomeni atmosferici, con conseguenti impatti sull’agricoltura, sugli habitat naturali e le specie animali. Il pericolo è sempre più vicino, per questo occorre agire tempestivamente, anche attraverso iniziative semplici, ma che aumentino la consapevolezza e la sensibilità di ciascuno verso il mondo circostante. Seguendo questa filosofia l’azienda ha adottato anche strategie individuali, qualiL’attenzione al cambiamento climatico per Derbigum si esprime quindi attraverso un deciso approccio alla salvaguardia ambientale, tradotta, così come nella creazione di una vera e propria coscienza collettiva tra i collaboratori, le famiglie e gli stakeholder dell’azienda.