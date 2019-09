L’isolamento passa anche dalla porta blindata

27/09/2019 - Alias è riconosciuta come eccellenza “Made in Italy” nel settore porte di sicurezza in Italia e all’estero. Tutto gira intorno alla sua grande capacità di visione. Quello che arriva oggi dalla Ricerca&Sviluppo di Alias Security Doors è un progetto brevettato nato per rispondere alle richieste della Architettura contemporanea che vuole rendere l’abitazione una macchina sempre più performante.Non si tratta certo di un concetto nuovo in Architettura. Nel 1923, in “Vers une architecture”, uno dei testi fondanti del movimento moderno, il grande architetto e designer Le Courbusier (pseudonimo di Charles-Edouard Jeanneret-Gris) scriveva testualmente “Una casa è una macchina per abitare”.Componenti sempre più tecnologici e multifunzione con l’aspetto esterno di grande design. Questo chiede oggi il mondo dell’Architettura. E, per rispondere a questa richiesta, Alias Security Doors propone porte blindate dotate di una speciale soluzione che offre elevato isolamento termico.Infatti, perché l’isolamento termico di un’abitazione possa raggiungere le più alte performance, non può non tenere conto dei ponti termici che si creano sulle porte blindate d’ingresso (in metallo) in prossimità della corrispondenza con l’attacco a muro.I materiali metallici con cui è costruita una porta, se da un lato risultano necessari per le prestazioni antieffrazione, dall’altro possono favorire il flusso di energia dalla temperatura maggiore (interna) a quella minore (esterna) con conseguente formazione di condensa visibile solitamente sul telaio e, nei casi peggiori, anche di muffe.Per questo il dipartimento di Ricerca&Sviluppo Alias ha progettato una nuova generazione di porte blindate totalmente a taglio termico, senza intaccare il noto design delle proprie porte e mantenendo i medesimi ingombri.Oggipropone due soluzioni,, disponibili entrambi con cerniere a vista “Steel” o a scomparsa “Silver”.prevede telaio e controtelaio a taglio termico con trasmittanza termica 1,0 W/m2K, abbattimento acustico 40 dB ed è in Classe 3 antieffrazione secondo UNI-EN 1627.è caratterizzata dalla presenza di aerogel come riempimento della cavità fra telaio e controtelaio, ha una trasmittanza termica di 0,8 W/m2K, abbattimento acustico di 40 dB ed è in Classe 3 antieffrazione secondo UNI-EN 1627.“Si tratta - spiega l’Ing, Michelangelo Maiori, Ricerca & Sviluppo Alias - di un progetto brevettato nato per rendere l’abitazione una macchina sempre più performante. In questi ultimi anni l’ecosostenibilità e soprattutto l’isolamento termico sono cresciuti di importanza e le porte blindate che sono un prodotto che proprio per la loro funzione primaria, la sicurezza, devono contenere un po’ di metallo al proprio interno, meritano un’ulteriore attenzione sotto l’aspetto dell’isolamento termico.ALIAS lo ha ottenuto modificando il giunto della porta. Per evitare il ponte termico del nodo telaio-controtelaio abbiamo realizzato una soluzione particolare che sfrutta le capacità di isolamento termico dei materiali plastici. Si crea così una discontinuità nella struttura metallica con lo scopo di ridurre la trasmissione del calore. Naturalmente viene perfettamente mantenuta la capacità antieffrazione della porta.Per noi era diventato importante ridurre la formazione di condensa e la trasmittanza termica del nodo telaio-controtelaio-muro. Il valore di Ud che otteniamo è intorno a 1,0 W/m2K, di circa 4 volte inferiore a quello di una struttura blindata standard e che permette di rispondere alla richiesta di performances più elevate in termini di isolamento termico.Va infatti ricordato che se la trasmissione termica in una porta normale passa per il 30% dall’anta e per il 70% dal telaio con questa nostra nuova soluzione il rapporto passa al 50 e 50%. Naturalmente per limitare la trasmittanza termica ALIAS sta lavorando per realizzare anche ulteriori soluzioni”.