Ieri edifici militari, oggi patrimonio da scoprire

07/10/2019 – Sul mare o sotto la terra, piccoli o imponenti. Sono edifici nati a scopi difensivi, che conservano la loro vocazione o si sono trasformati negli anni per ospitare attività più redditizie. Tutti testimoniano l’ingegno del passato e l’applicazione delle tecniche militari dell’epoca.Vediamone alcuni, aperti sabato 12 e domenica 13 ottobre per le giornate FAI d’autunno.Quest’anno l’arsenale compie 150 anni. Un lungo periodo in cui ha trasformato lo sviluppo urbanistico, etnico e demografico della città. Qui si potranno visitare i vecchi luoghi operativi, gli elicotteri e visionare gli studi di Mariteleradar, centro di ricerca per onde elettromagnetiche, radar e sistemi di comunicazione provenienti dall’Istituto Vallarani di Livorno.Foto: Fondo Ambiente ItalianoQui un’immagine d’epoca.Foto: Fondo Ambiente ItalianoNegli anni Trenta, su volere di Mussolini venne realizzata una fabbrica aeronautica, diretta dall’ingegnere Gian Battista Caproni, e dotata di tunnel in cemento armato, dove trasferire le lavorazioni in caso di bombardamento. I tunnel sono ancora in funzione. Qui, sotto la direzione dell’Alma mater Studiorum di Bologna si studiano fenomeni di aerodinamica e fluidodinamica, tra cui le turbolenze degli aerei.Foto: Fondo Ambiente ItalianoEx hangar del reparto idrovolanti di Aermacchi dove si producevano elicotteri dal 1907.Foto: Fondo Ambiente ItalianoDalla seconda guerra mondiale in poi, l’azienda si è dedicata alla produzione di motociclette. Durante la visita si seguiranno le fasi dalla produzione ai test per l’omologazione e la messa in strada.Foto: Fondo Ambiente ItalianoQuesta antica roccaforte difensiva, arroccata sulle rocce, faceva parte di un sistema difensivo realizzato nel Settecento per controllare l’arcipelago de La Maddalena.Foto: Fondo Ambiente ItalianoOggi ospita un moderno strumento di gestione del traffico marittimo nelle Bocche di Bonifacio, che separano la Sardegna dalla Corsica. Si trova in un forte realizzato a inizio Ottocento per difendersi dagli attacchi della Francia napoleonica.Foto: Fondo Ambiente ItalianoLa caserma è stata realizzata negli anni Trenta, su progetto dell’architetto Cesare Bazzani, e intitolata al capitano che sconfisse i briganti in attività tra Abruzzo e Puglia.Foto: Fondo Ambiente ItalianoGli angoli sono arricchiti da statue bronzee raffiguranti le virtù militari. Nella storia militare, la caserma è celebre per aver opposto strenua resistenza ai nazisti dopo l’armistizio.Foto: Fondo Ambiente ItalianoNon ha bisogno di presentazioni questa caserma, sede della guardia d’onore del Presidente della Repubblica.Foto: Fondo Ambiente ItalianoOltre agli ambienti militari, qui si trovano siti archeologici, come le mura serviane e un ninfeo di epoca neroniana.Foto: Fondo Ambiente Italiano