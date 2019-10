ENEL X, Teicos Group e ROCKWOOL completano la riqualificazione energetica del condominio di viale Murillo 10 a Milano

18/10/2019 - L'inaugurazione ufficiale è avvenuta ieri, in presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala e dei rappresentanti delle tre aziende che hanno reso possibile questo grande intervento di riqualificazione ambientale su un condominio, realizzato anche grazie agli incentivi messi a disposizione dal Comune di Milano con il bando BE2.Grazie ad un innovativo intervento di riqualificazione, il condominio ha ottenuto una oltrealla bonifica e alla ristrutturazione dell’intero edificio. Attraverso l’utilizzo degli incentivi nazionali e locali, il entra a pieno titolo tra gli edifici all’avanguardia del capoluogo lombardo, rappresentando un modello virtuoso per la città. L’edificio è stato inaugurato ieri dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dal Responsabile Italia di Enel X, Alessio Torelli, dall’AD di Teicos Group, Cecilia Hugony, dal Business Unit Director di ROCKWOOL Italia , Paolo Migliavacca e dal vicepresidente di Legambiente Lombardia, Marzio Marzorati.Composto da nove unità abitative suddivise in cinque piani, il condominio di viale Murillo, 10 era in classe energetica G, con un consumo pari a 175kW/mq2 l’anno e riscaldato ancora a gasolio. Presentava importanti problemi di infiltrazione sulla copertura e di degrado della facciata. Gli interventi si sono concentrati su: risanamento della facciata e isolamento termico a capotto; rifacimento della copertura e isolamento termico; isolamento delle solette del piano terra e di tutti i vani riscaldati. Infine, è stata eseguita la sostituzione dell’impianto termico con una pompa di calore a gas. Si tratta di interventi che hanno permesso il miglioramento della classe energetica da G a C con una riduzione dei consumi prevista del 74% pari a 48kW/mq e una totale valorizzazione dell’immobile.ha fornito la pompa di calore a gas che abilita la riduzione dei consumi e delle emissioni a gas e ha ridotto, grazie all’acquisizione della cessione del credito, la cifra complessiva dell’intervento sostenuta dal condominio, al 30% del valore dei lavori.è l’impresa di costruzioni milanese che ha eseguito la progettazione energetica e realizzato tutti gli interventi di efficientamento, accompagnando il condominio nel complicato processo della cessione del credito., leader mondiale nell’offerta di prodotti e soluzioni innovative in lana di roccia, ha fornito il sistema di isolamento termico a cappotto ROCKWOOL REDArtche ha contribuito ad aumentare il comfort interno e a ridurre i consumi e i costi di gestione.Il primo passo da affrontare, per eliminare le dispersioni termiche, è una corretta coibentazione. Sulla facciata del condominio di via Murillo si è scelto di adottare il sistema di isolamento termico a cappottoin quanto soluzione che garantisce il miglior risultato in termini di prestazioni e di ottimizzazione dei costi. Oltre a garantire un significativo miglioramento dell'isolamento termico sia inverno che in estate, la corretta coibentazione apporterà dei benefici nel tempo come: lae quindi dei costi in bolletta, la, la riduzione della formazione di muffe e dei danni da condensa. Anche ledella lana di roccia hanno avuto un ruolo decisivo in quanto l'edificio si trova nel cuore della circonvallazione, un'area densamente trafficata e costantemente esposta al rumore esterno. Un altro particolare non trascurabile è la: la lana di roccia ROCKWOOL è resiliente al fuoco, svolge un’azione di protezione impedendo la propagazione delle fiamme e garantisce quindi la sicurezza di chi abita all’interno dell’edificio.Nella posa del sistema a cappotto ROCKWOOL REDArt, per non compromettere l'estetica dell'edificio e conservare il più possibile l'architettura originale, si è tenuto conto di alcuni elementi di decoro che caratterizzavano la facciata del Novecento. I fregi sono stati fedelmente ricostruiti e applicati sopra il cappotto., destinati a rendere più performante l'involucro, sono stati effettuati nelle cantine e sull'ultimo solaio della copertura. Qui è stata utilizzata una combinazione di pannelli in lana di roccia ROCKWOOL ad alta densità, utili per creare le vie di passaggio necessarie alle operazioni di ispezione della copertura e di pannelli a media densità nelle restanti parti del solaio.“Siamo molto soddisfatti - ha commentato- dei risultati di un intervento che si sposa perfettamente con la campagna internazionale avviata dal Gruppo ROCKWOOL, volta a promuovere l’importanza della riqualificazione per rendere gli edifici più sostenibili. Con la scelta di un materiale versatile come la lana di roccia per la realizzazione del cappotto termico, è stato possibile coniugare molteplici vantaggi: dal miglioramento della coibentazione con conseguente riduzione dei consumi, all’ottenimento di ambienti più confortevoli anche dal punto di vista dell'isolamento acustico, alla sicurezza antincendio”.Nel 2018 ROCKWOOL, Enel X e Teicos Group hanno sostenuto la campagna di Legambiente Lombardia “Condomini Efficienti”, dedicata alla promozione dei vantaggi della riqualificazione energetica dei condomini e alla divulgazione degli incentivi messi a disposizione dal Comune di Milano con il contributo a fondo perduto previsto dal bando BE2. Il condominio di viale Murillo rappresenta un ottimo esempio dei risultati che si possono ottenere con una strategia mirata di riqualificazione integrata.“Sono felice che il Comune stia fattivamente contribuendo all’efficientamento energetico dei condomini privati. Attraverso gli incentivi del bando BE1 e BE2 siamo già intervenuti su 126 edifici –- Grazie agli interventi messi in campo, oggi il palazzo di viale Murillo 10 costituisce un modello da seguire e replicare: un palazzo che coniuga innovazione e anima 'vecchia Milano'. Porre in essere azioni sostenibili a livello sociale, economico e ambientale è indispensabile per migliorare la qualità della vita dei cittadini. La riduzione dei consumi che comporta, ad esempio, la sostituzione degli impianti, oltre a garantire benefici all’ambiente e alla salute, incide in modo sensibile anche sulla gestione economica delle famiglie. La riqualificazione di tutti gli edifici, pubblici e privati, rappresenta un passaggio fondamentale nel progettare il futuro della città. Continuiamo, quindi, su questa strada”.Concorda anche Alessio Torelli, Responsabile Italia di Enel X - “Oggi Enel X si propone come partner dei condòmini offrendo soluzioni tecnologiche avanzate per rendere gli immobili un luogo sempre più sicuro ed efficiente. In quest’ottica, strumenti come l’ecobonus e la cessione del credito rappresentano un’opportunità per i cittadini contribuendo a incrementare il valore degli immobili, a ridurre le spese di gestione, con evidenti vantaggi per l’ambiente e la collettività”.Per Cecilia Hugony A.D. Teicos Group “La riqualificazione energetica del patrimonio residenziale dovrà assicurare il 30% del target al 2030 di riduzione delle emissioni nel nostro paese, secondo il piano Nazionale per l’energia ed il clima. Questo intervento, pensato e progettato insieme ai condomini, è una buona pratica da replicare per mostrare come, grazie al quadro incentivante oggi a disposizione, sia più conveniente realizzare progetti ambiziosi di riqualificazione energetica al posto di semplici interventi di manutenzione”.Legambiente ha infine sottolineato quanto sia importante educare il cittadino ad evitare inutili sprechi: "Una realtà che continua a preoccupare - ha commentato il vicepresidente Marzio Marzorati - é quella degli impianti termici più impattanti sul fronte dell'inquinamento atmosferico. A Milano, per esempio, resistono ancora migliaia di condomini con grosse caldaie a gasolio: una situazione allarmante, considerato che il funzionamento di una caldaia a gasolio, a parità di prestazioni, costa il doppio ed emette 25 volte più inquinanti di una caldaia a metano. Ecco perché è ancora più importante approfittare degli incentivi governativi e del bando del comune di Milano che consente di operare insieme riqualificazioni sia agli impianti che alla struttura, per rivolgersi a sistemi più evoluti, come le pompe di calore e le integrazioni con il solare termico. Dobbiamo però essere consapevoli che un edificio energeticamente riqualificato è davvero efficiente solo se si lavora anche sui nostri comportamenti quotidiani come avviare il riscaldamento solo quando necessario, non sprecare acqua calda sanitaria, controllare le temperature nei vari locali agendo su termostati e termovalvole, ventilare periodicamente i locali".