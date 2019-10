Geprom firma la visual communication e la nuova segnaletica interna della Pontificia Università Lateranense

09/10/2019 - Geprom ha fornito i sistemi espositivi per la comunicazione e la segnaletica interna del prestigioso istituto, puntando sulla qualità e la personalizzazione delle soluzioni.Geprom ha progettato e realizzato targhe, totem e bacheche per la comunicazione e la segnaletica interna della Pontificia Università Lateranense, istituzione conosciuta a livello mondiale, che nei suoi due secoli di storia è stata frequentata da santi e papi.Oggi, questa prestigiosa università si propone sul panorama della formazione e della ricerca scientifica come realtà all’avanguardia. Quattro facoltà, due istituti e ancora Master e corsi di specializzazione la proiettano sul panorama internazionale come punto di riferimento per la crescita culturale, umana e pastorale delle nuove generazioni. Docenti e studenti provengono da tutto il mondo, per incontrarsi, confrontarsi e crescere.Una realtà così articolata e così viva ha esigenze di comunicazione molto complesse. Tra le priorità sicuramente quella di trasmettere le informazioni agli studenti e soprattutto di rendere perfettamente fruibili gli spazi, fornendo gli strumenti idonei per orientarsi all’interno della struttura.Proprio con queste due finalità è stato affidato a Geprom lo studio e la realizzazione dei nuovi sistemi espositivi, volti a supportare la visual communication e la segnaletica interna all’Università.Una duplice esigenza quindi che ha trovato nella qualità e nella versatilità di Geprom tutte le soluzioni fornite, che comprendono prodotti standard e prodotti personalizzati.Per quanto riguarda gli aspetti della comunicazione, docenti e studenti possono essere sempre aggiornati grazie ai sistemi per la visual communication sviluppati ad hoc: Geprom ha realizzato, con grande flessibilità, una serie di bacheche WBBS-LP oltre che gli espositori a cavetti WW-Display personalizzati, in grado di adattarsi perfettamente a formati di diverse dimensioni.E ancora, per accogliere gli studenti nella hall di ingresso, Geprom ha proposto Info-Totem speciali che forniscono tutte le informazioni.Ma non è tutto: la funzionale colonnina StopLine che, dotata di pannello 50×70, segnala in modo chiaro e immediato il tipo di evento ospitato in aula magna, mentre i portadepliants WST forniscono agli utenti i materiali necessari per essere sempre aggiornati.Il sistema di segnaletica interna è stato pensato per orientare al meglio studenti e docenti. Geprom ha fornito targhe e sistemi di segnaletica, come TAPWS WAB realizzati con materiali di qualità che durano nel tempo, senza dimenticare la cura e l’attenzione per il design.