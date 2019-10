Rischio sfondellamento diffuso: come intervenire? Intervista a Sicurtecto Srl

01/10/2019 - Negli ultimi anni si è assistito ad un continuo aumento dei casi di cronaca riguardanti il fenomeno dello sfondellamento. Le situazioni in cui i professionisti si trovano a dover gestire crolli improvvisi sono sempre più frequenti.Oltre a danneggiare gli immobili, lo sfondellamento rappresenta un pericolo per le persone che vivono gli edifici e per chi li gestisce. Mettere in sicurezza i solai diventa la priorità ed è necessario saper evitare interventi inutili e soluzioni palliative o tampone, che non sono in grado di garantire la sicurezza nel tempo.Per analizzare meglio il fenomeno e comprenderne i rischi, è stato intervistato il responsabile Ricerca & Sviluppo di Sicurtecto Srl, l’azienda che da oltre 30 anni studia ed approfondisce le vulnerabilità dei solai, con particolare attenzione al fenomeno dello sfondellamento, e alle soluzioni specifiche per la messa in sicurezza.30 anni fa non esistevano studi sullo sfondellamento e le soluzioni proposte erano talmente invasive da disincentivare gli interventi: la prevenzione non esisteva e la messa in sicurezza era fortemente limitata.Consapevoli dei rischi che comporta lo sfondellamento, sia per gli ambienti, ma soprattutto per le persone, abbiamo ritenuto indispensabile rendere possibile ed agevole la messa in sicurezza.Abbiamo così iniziato a studiare il fenomeno, le sue cause e la sua evoluzione, collaborando con i professori del Politecnico di Milano, che ci hanno seguito nella ricerca e nelle sperimentazioni condotte in laboratorio. Inoltre, nel tempo abbiamo arricchito le nostre competenze anche grazie all’esperienza maturata sul campo. Ancora oggi monitoriamo l’evoluzione del fenomeno e studiando nuove tecnologie che consentano di sviluppare sistemi di messa in sicurezza efficaci.Partendo dall’obiettivo di proteggere dallo sfondellamento attraverso interventi definitivi, ma anche pratici, abbiamo progettato l’ antisfondellamento SICURTECTO® , il sistema a secco cheContinuando la ricerca abbiamo sviluppato anche il primo controsolaio antisfondellamento in grado di, attraverso interventi pratici e senza alcun tipo di demolizione: il controsolaio PRETECTO® Grazie all’esperienza acquisita, ci siamo resi conto che la sola fornitura di un buon sistema non sempre è sufficiente a garantire la massima sicurezza, abbiamo così sviluppato unIn base alle esigenze del cliente, possiamo effettuare solo la fornitura dei sistemi, o far seguire dalle nostre squadre specializzate tutto il percorso: dall’analisi preliminare del solaio, passando per la progettazione su misura dell’intervento fino alla posa in opera e alla sua certificazione. Così ogni fase viene seguita da personale qualificato garantendo così un intervento efficace e sicuro, tutelando sia chi vive gli edifici, sia chi si occupa della loro sicurezza.La prima regola per chi si occupa di sicurezza è quella di scegliere soluzioni certificate che diano garanzie di reale efficacia. Solo così il professionista può tutelare le proprie scelte di manutenzione e avere la certezza di eseguire un intervento efficace, che garantisca la sicurezza definitiva. Per questo motivo,, che li ha sottoposti a rigidi test per verificarne la messa in sicurezza dallo sfondellamento. Inoltre, consapevoli che il buon funzionamento del sistema è determinato dalla sua posa in opera, dopo ogni intervento eseguiamo delle prove che valutino l’efficacia del sistema installato e rilasciamo il. Infine, per garantire una tutela anche legale, i sistemi sonoe a richiesta è disponibilePer poter far fronte alle esigenze di ogni solaio e dell’ambiente in cui si trova, stiamo lavorando su nuove prestazioni per i nostri sistemi di messa in sicurezza dei solai.Ma l’impegno per la sicurezza degli edifici ci ha portato ad indagare altre vulnerabilità diffuse nel costruito e adesso il team di Ricerca e Sviluppo sta conducendo nuove sperimentazioni. La nostra missione per la sicurezza continua e presto annunceremo le novità delle nostre ricerche.