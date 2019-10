LAVORI PUBBLICI Costruzioni, sindacati: ‘chiediamo una vera politica industriale’ 21/10/2019 FenealUil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil oggi in piazza per il rilancio del settore

21/10/2019

Foto di repertorio: flickr.com/photos/fenealuil_nazionale

21/10/2019 - “Il rilancio delle costruzioni passa attraverso una politica industriale del settore, il rafforzamento delle infrastrutture, lo sblocco dei cantieri, la messa in sicurezza del territorio, la riforma del Codice Appalti, l’affermazione della legalità, la sicurezza dei lavoratori. Le intenzioni del governo sembrano positive, ma bisogna passare subito ai fatti”.



Lo sostengono i sindacati di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, che oggi celebrano a Roma i direttivi nazionali unitari (ore 9:30, auditorium Ambra Jovinelli).



“L’iniziativa - spiegano i segretari generali Vito Panzarella, Franco Turri, Alessandro Genovesi - servirà a ribadire le nostre proposte e a definire una giornata di iniziative e di sensibilizzazione, dopo lo sciopero generale del 15 marzo scorso. In particolare, chiediamo una vera politica industriale in favore del settore delle costruzioni, il rilancio della rete infrastrutturale, con particolare attenzione al Sud e alle opere di ‘Connettere l’Italia’, una vera riforma previdenziale che riconosca che i ‘lavori non sono tutti uguali’, una riforma fiscale che riduca le tasse a lavoratori e pensionati, un forte contrasto all’elusione contrattuale e al lavoro nero, con il rafforzamento del Durc e la diffusione della congruità”.



“Molto importante anche una maggiore tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, a partire dall’introduzione della Patente a punti e dall’inasprimento e certezza delle pene, la corretta applicazione dei contratti edili nei cantieri contro ogni forma di dumping, il recupero del deficit di tutele, di trasparenza e di lotta alla criminalità introdotto dal decreto ‘Sblocca Cantieri’. Mai come in questo momento - aggiungono - la difesa ed il rilancio del Paese dipendono dal settore delle costruzioni”.



L’incontro di giovedì scorso “con la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli è stato sicuramente positivo, ma è solo un primo passo. Sarà molto utile avviare la stessa sinergia anche con il ministero del Lavoro e con il Mise. Bisogna intervenire subito e con determinazione, accelerando la spesa, perché i dati ci raccontano di un settore in cui diminuiscono gli addetti, chiudono le aziende, crollano gli investimenti, aumenta la fuga dal contratto edile, sale l’età media dei lavoratori nei cantieri e si verifica una crescita sempre più drammatica degli infortuni, in particolare di quelli mortali”.



“Una situazione insostenibile e inaccettabile sulla quale il Governo ha annunciato di voler intervenire: nel corso dell’incontro al Mit, la ministra De Micheli ha detto che il rilancio delle costruzioni in funzione anticiclica è la via giusta per lo sviluppo dell’economia del Paese. E noi non possiamo che essere d’accordo”, concludono i segretari generali di Feneal, Filca, Fillea.



Fonte: ufficio stampa Feneal, Filca, Fillea