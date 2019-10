Il Decreto Sisma premia il lavoro dei professionisti

Decreto sisma: il ruolo dei tecnici nella ricostruzione

22/10/2019 – Il ruolo dei tecnici sarà fondamentale per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori del Centro Italia; ad esempio, l’avvio dei lavori per la ricostruzione privata sarà più veloce grazie ad una certificazione redatta dai professionisti che avranno un’anticipazione del 50% del proprio onorario alla presentazione del progetto.Queste le novità principali previste dalla bozza del decreto sisma , approvata dal Consiglio dei Ministri di ieri, dopo l'incontro con le regioni coinvolte, che dispone la proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato d'emergenza per i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dal sisma.Il provvedimento contiene misure per agevolare l’approvazione dei progetti per la ricostruzione, regolando le modalità e le procedure per la copertura dellealla presentazione del progetto, con la previsione che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia.Sul fronte della, il decreto prevedeper l’avvio dei lavori di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati che rientrino in determinati limiti di importo.Sarà, quindi, possibile ottenere subito il, che certifica il progetto sotto il profilo della completezza, della regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica.Se gli interventiambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sarà il professionista, nella domanda di contributo, a chiedere la convocazione della Conferenza regionale per ottenere il nullaosta.Ilsul 100% dei richiedenti, come avviene oggi, ma solo a campione sul 20%. Restano fermi i controlli a campione a valle già oggi previsti dalla legge.Il decreto contienevolte a incentivare gli imprenditori a non abbandonare i territori, come l’estensione al territorio dei Comuni del Cratere della misura prevista a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), denominata “Gli incentivi per le nuove imprese previsti dalla misura permetteranno un rinnovatoPer la, la priorità sarà data agli edifici scolastici che, se siti nel centro storico, dovranno essere ricostruiti, salvo impedimenti oggettivi. In ogni caso, la destinazione d’uso dell’area in cui sorgevano non potrà essere modificata.Per favorire lo, è previsto l’obbligo di aggiornamento da parte delle Regioni del piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2019, al fine di individuare nuovi siti di stoccaggio temporaneo; in caso di inadempienza, l’aggiornamento sarà realizzato dal Commissario straordinario.“Mancano ancora aspetti importanti, ildel decreto”. È quanto ha affermato il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, dopo l’incontro dei territori con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul decreto sisma.Positive, secondo Ceriscioli, le misure per i professionisti (anticipo 50%) e per le nuove imprese (Resto al Sud);, invece, le questioni che investono “l, e la questione del personale che già lavora alla ricostruzione nei Comuni".