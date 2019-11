Il ristorante Mercato Pratola Centrale di Pratola Peligna (AQ) vince il premio Isolspace ‘migliore acustica con stile’

07/11/2019 - Un locale dallo stile metropolitano nel cuore dell’Abruzzo: il cafè restaurant e foodstoreè una vera e propria oasi per il palato che regala ai propri ospiti esperienze gastronomiche indimenticabili immersi in. Una realtà giovane che valorizza i sapori della propria terra proponendo una cucina tradizionale rivisitata in una location moderna in cui non manca l’attenzione al benessere degli ospiti.Proprio per l’importanza riservata al comfort acustico e ambientale, senza trascurare lo stile e l’aspetto estetico,assegnato in occasione del Festival della Gastronomia di Roma e«Vogliamo che i nostri ospiti non siano soddisfatti solo di ciò che gustano ma anche dell’ambiente che li circonda – ha dichiaratodurante la serata di premiazione –. Proprio per questo, con grande soddisfazione,al primo piano,. Una sensazione di piacere e benessere legata non solo al palato ma anche all’atmosfera».Grazie alle soluzionistyle di Isolmant è stato possibile creare, applicate sia a soffitto sia a paretein grado die con un richiamo al territorio attraverso la riproduzione sui pannelli acustici di scorci di Pratola Peligna e del paesaggio abruzzese.a Roma è stata, responsabile marketing di Tecnasfalti Isolmant: «Per il secondo anno consecutivo siamo al fianco del Touring Club Italiano per, una problematica che ora sta diventando sempre più attuale e diffusa, grazie anche alla maggiore consapevolezza dei consumatori, e che Isolmant aveva intercettato già diversi anni fa con la creazione della gamma isolspace.. Sono leggeri, facili da posare, realizzati con una materia prima ecologica, efficaci. Non necessitano di interventi invasivi e garantiscono un maggiore comfort acustico senza trascurare design e dimensione estetica, per interventi di correzione acustica custom made che non alterano le strutture dei locali, ma anzi ne valorizzano gli ambienti e lo stile, grazie all’elevato tasso di personalizzazione a misura di ogni esigenza».verrà invece assegnatoin occasione della seconda tappa del Festival della Gastronomia che vede tra gli sponsor anche Isolmant con la gamma isolspace.