Decreto Sisma, troppe responsabilità per i professionisti?

06/11/2019 – Ci deve essere un’equa divisione di responsabilità tra liberi professionisti e pubblica amministrazione (PA) nella certificazione della conformità edilizia e urbanistica per il completamento dei lavori di ricostruzione privata nelle regioni colpite dal sisma del 2016 (Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo).Ad affermarlo la Fondazione architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa nel corso dell’audizione in Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera nell’ambito dell’esame per la conversione in legge delFondazione Inarcassa, pur riconoscendo lo sforzo dell’esecutivo per il provvedimento, chiede che alcuni articoli siano rivisti al fine di garantire un’esecuzione dei lavori più rapida e un effettivoIn particolare, la Fondazione chiede che sia rivisto l’articolo 3 che, nell’ambito delle misure per agevolare l’approvazione dei progetti per la ricostruzione privata, prevede l’ottenimento immediato del contributo grazie alla documentazione presentata dalsotto il profilo della completezza, della regolarità amministrativa e tecnica, compresa laFondazione Inarcassa sottolinea che “e che i tecnici liberi professionisti non possano sollevare gli uffici pubblici dalle proprie responsabilità; anche il contributo concedibile, determinato dal tecnico, deve essere approvato dalla PA”.L’aumento delle responsabilità dei professionisti nella certificazione degli atti pubblici, pur essendo criticata (in questo caso) da Fondazione Inarcassa, è prevista da una norma (in attesa di attuazione) del Jobs Act Autonomi Ricordiamo, infatti, che il provvedimento prevede una delega al Governo circa “che possono essereorganizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste”.Tale disposizione, anche se non è ancora stata attuata,Fondazione Inarcassa è soddisfatta per l’anticipazione, ai tecnici e ai professionisti,onorari alla presentazione del progetto; tuttavia sottolinea la necessità diInfine, la Fondazione ha chiesto di, che vadano a semplificare e velocizzare i tempi legati ai lavori della ricostruzione.