Il futuro della competitività aziendale passa dalla sostenibilità

27/02/2020 - La necessità di elaborare nuovi schemi di sviluppo più sostenibili (in linea con gli obbiettivi dell’Agenda ONU 2030), l’emergenza ambientale, la necessità di essere attori consapevoli del cambiamento, le richieste di una società sempre più attenta. SonoQui risiede il bisogno di ripensarsi in un’ottica di lungo periodo per poter essere più competitivi, attirare nuovi investitori, ma anche per essere parte di un nuovo modello economico in cui per gli investitori e i finanziatori la sostenibilità ambientale, sociale e di governance dimostrata è, e sempre di più sarà, un aspetto imprescindibile per immettere capitale nelle aziende e quindi dare continuità all’impresa.Imprenditori, esperti ed esponenti del mondo della finanza si sono confrontati su questi temi nelorganizzato daedpresso l’Elmec Innovation Center di Brunello (Va),I lavori - rivolti a CFO, CEO, CPO, direttori marketing e ovviamente agli energy manager - hanno visto la partecipazione di quasi 200 esponenti di imprese interessate ad approfondire il valore che l’essere sostenibili crea per l’impresa, entrando nel merito di aspetti economico-finanziari e organizzativi sull’argomento.Dopo il saluto introduttivo di Alessandro Villa AD di Elmec Solar, nella prima parte del convegno è intervenuto l’Assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, che ha portato un contributo importante all’analisi del tema, oltre alla testimonianza della grande attenzione che la Regione ha verso la sostenibilità. Paolo Corazzon, meteorologo di 3B Meteo è poi entrato nel vivo dell’attuale emergenza ambientale. Pier Mario Barzaghi socio KPMG e KPMG Sustainability Services, ha illustrato le leve economiche strategiche su cui puntare - come la valorizzazione dell’ambiente di lavoro, del rapporto con il territorio e la comunità - e ha dedicato un focus ai principali driver per la sostenibilità aziendale come gli SDGs, la domanda dei consumatori, le richieste crescenti degli investitori (con un aumento dei Social Responsible Investments del 34% a livello globale tra il 2016 e il 2018, secondo i dati del rapporto GSIA forniti da KPMG). È stata poi affrontata l’importanza di stabilire dei target di cambiamento da parte delle aziende e di pianificare interventi finalizzati alla loro realizzazione.Nella seconda parte del convegno, una tavola rotonda seguita con grande attenzione da tutti i partecipanti, ha riunito varie realtà imprenditoriali di livello nazionale e internazionale, tra cui Mantero Seta ed Eolo, che hanno raccontato quanto valore siano riusciti ad acquisire rispetto ai loro clienti e al sistema finanziario avendo effettuato investimenti in sostenibilità sociale e ambientale. Insieme a loro, sono intervenuti anche rappresentanti del mondo delle Banche e della Finanza – in particolare di Borsa Italiana e del Fondo di Investimenti Italiano - che hanno portato il proprio messaggio di attenzione socio-ambientale dichiarando una particolare apertura e disponibilità verso coloro che mostrano di avere obiettivi e piani strategici che comprendono la sostenibilità.A fine lavori è stata effettuata una visita al nuovo ‘Innovation Center' di Elmec, che ha consentito agli intervenuti di toccare con mano alcune delle azioni concrete condotte dal gruppo nell’ambito della sostenibilità.Nel corso del convegno sono intervenuti: Alessandro Villa AD di Elmec Solar, Raffaele Cattaneo Assessore all’Ambiente e Clima di regione Lombardia, PierMario Barzaghi socio KPMG e autore del progetto sviluppato in collaborazione con Paolo Rota e Ivan Spertini soci KPMG, Paolo Corazzon climatologo e Meteorologo 3BMeteo, Roberto Del Giudice Investor Relation e CSR di Fondo Italiano d’Investimento, Enrico Sobacchi Listing and Products Dev Magr Capital Markets di Borsa Italiana - LSEG, Simone Mercuri CFO Mantero S.p.A., Daniela Daverio CFO & Strategy Planning EOLO S.p.A., Andrea Bottelli CFO Gruppo Elmec e Marco Maroni CSR Gruppo Elmec, Nicola Ciniero Former CEO di IBM Italia.“La dinamica che oggi influenza maggiormente i clienti nelle loro decisioni è l ‘affinità’ con il brand, che non viene identificata solo nella sua capacità di produrre beni e servizi affidabili e a costi competitivi. I clienti oggi valutano soprattutto cosa un brand comunica, come agisce e quali valori mette in primo piano, tra i quali la sostenibilità sociale e ambientale è il punto di maggiore attenzione. Il numero e la qualità dei partecipanti a questo convegno conferma l’interesse che il tema suscita fra le imprese. Elmec ed Elmec Solar hanno sempre creduto nel valore della sostenibilità. Per questa ragione abbiamo sottoscritto il Protocollo per la Sostenibilità della Regione Lombardia, intendendo così mettere a fattor comune il know how che abbiamo maturato” ha commentato, AD di Elmec Solar..“Bisogna comprendere che tutto questo non è un costo, non è compliance, ma deve essere una visione strategica delle aziende. Noi avremo vinto la nostra sfida, nel momento in cui la sostenibilità sarà all’interno di ognuna delle nostre attività come un fatto automatico. Desidero ringraziare in modo particolare Paolo Rota e Ivan Spertini soci KPMG che hanno contribuito nello sviluppare il progetto e alla migliore riuscita del convegno.” riassume, socio KPMG.