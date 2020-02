Le forme di Parmigiano custodite al sicuro con Baraclit

27/02/2020 -sono alcuni dei grandi player italiani nel settore Cheese che hanno scelto le strutture indi Baraclit per darealle esigenze logistiche, energetiche ed antisismiche dei propri magazzini die formaggi di prima qualità.La richiesta dei committenti a Baraclit è stata univoca: realizzareper isolamento termico e controllo dell’umidità, sicurezza antisismica, lay-out di stoccaggio senza vincoli strutturali e autoproduzione di energia elettrica da fonte solare. La peculiarità che accomuna i quattro stabilimenti risiede nellein base alla sua destinazione d’uso: custodia e stagionatura del formaggio a(15-18°) edell’85%.Baraclit ha dovuto far fronte a un microclima che mette a dura prova coperture e tamponamenti prefabbricati, in quanto favorisce lo sviluppo die il rischio muffe, dannosi al Re dei Formaggi. Pertanto in ogni progetto si è reso necessario condurre unoapprofondito, con verifiche scrupolose () e programmi di calcolo sofisticati (agli “”).(Montese – MO). Il nuovoper la gestione del ‘’, nell’ambito delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, è stato costruito nel cuore dell’Appennino Modenese a, in una conca naturale immersa nel verde. Il– 25.000 metri quadrati di superficie di cui 8.500 mq coperti, che ospitano 170.000 posti forma su 85 km di scalere – è stato realizzato da Baraclit secondo i più rigorosie attenti, è completamente informatizzato e garantisce il monitoraggio continuo della temperatura (16-18 gradi) e dell’umidità (75-85%), oltre a unpari a 64 mila metri cubi nell’arco delle 24 ore.(Fidenza – Parma.) Il sito si articola su una superficie di 14.700 mq destinata alla stagionatura e trasformazione del, un deposito di 13.000 mq più un'area logistica di 8.400 mq. Con una capacità di 300.000 forme, lo stabilimento è divenuto primo centro per dimensioni in Europa e si è guadagnato sul mercato l’appellativo “”, per le sue imponenti misure e l’elevata luminosità derivante da unche illumina la “navata” centrale del magazzino in maniera naturale.(Chiari – Brescia). Per ildi, Parmigiano e formaggi freschi, la committenza ha commissionato un fabbricato da 5.300 mq in ampliamento al sito esistente, interamente realizzato da Baraclit con il(travi primarie) e(elementi secondari), caratterizzato da ampie maglie strutturali e basso ricalo delle travi di banchina proprio per evitare interferenze con la distribuzione interna degli impianti tecnologici.(Campo Galliano – Modena). Baraclit ha costruito undi 4.000 mq con elementi alternati Aliant Shed su cui sono stati integratiper una potenza complessiva di 262 kWp. Anche questo progetto ha richiesto a Baraclit una tenuta antisismica e termica ai massimi livelli, nonché un lay-out interno funzionale alle esigenze di stoccaggio con altezze utili elevate per l’alloggiamento diMa non si esauriscono qui le referenze di Baraclit nel, basti ricordare altri nomi sparsi nelle regioni della penisola italiana, fino in Sardegna, quali(CA),(CA),(FC),(SA),(GR).