SAINT-GOBAIN: aperto il nuovo deposito del vetro per la Toscana

07/02/2020 - E’ stato inaugurato a San Gimignano il nuovo deposito del vetro per tutta la Toscana di Saint-Gobain Glass , leader mondiale nella produzione di vetro piano.Situato nella zona industriale di Cusona Nord, il deposito copre una superficie di 2.000 metri quadrati.Saint-Gobain è legata indissolubilmente alla Toscana: qui fu infatti aperto il primo sito industriale d’Italia del Gruppo, nel lontano 1889, a Pisa. E proprio questo impianto ha festeggiato lo scorso autunno i 130 anni di attività, durante i quali la Società si è radicata al territorio, rendendo lo stabilimento un elemento fondamentale dell'economia regionale e nazionale.“Tutti i depositi di distribuzione, come quest’ultimo di San Gimignano – sottolinea Fabio Damonte, direttore generale di Saint-Gobain Glass - rappresentano per noi un riferimento di prossimità al cliente molto importante attraverso il quale vogliamo far apprezzare ancor di più i nostri prodotti e l’innovazione che li contraddistingue“.“Siamo felici che una realtà industriale così importante, quale è Saint-Gobain - così Carolina Taddei, Assessore alla Valorizzazione e promozione del territorio, Accoglienza turistica e Rapporti internazionali del Comune di San Gimignano, intervenuta al taglio del nastro - abbia scelto il nostro territorio per aprire un’attività di questa portata, facendoci diventare epicentro di tutta la Regione per la distribuzione di un materiale nobile e pregiato come il vetro. Realtà così innovative portano ricchezza e sono le benvenute”.E proprio presso il deposito di San Gimignano è cominciato ildi Saint-Gobain, un tour su tutto il territorio nazionale, organizzato congiuntamente con la società Logli Massimo Saint-Gobain, per la formazione delle vetrerie attraverso gli Open Day direttamente nei depositi di distribuzione Saint-Gobain e dei progettisti attraverso i Traning Day (con il rilascio di credi di formativi). Si tratta di 9 Open Day di aggiornamento tecnico su prodotti, norme e sistemi applicativi del vetro.Il Road Show, partito il 31 gennaio da San Gimignano, toccherà per gli Open Day Bari (30 marzo), Paternò/Catania (3 aprile), Sassari (14 maggio), Cagliari (15 maggio), Varedo/Monza Brianza (19 giugno), Forlì (3 luglio), Fisciano/Salerno (11 settembre), Silvi Marina/Teramo (30 0ttobre) ed a queste tappe saranno associate anche quelle dei Traning Day.Per Stefano Pagano, direttore marketing e comunicazione Saint-Gobain Glass: “Il road show costituisce uno straordinario apputamento in cui le vetrerie ed i professionisti hanno l’opportunità di conoscere al meglio tutti i segreti del vetro, un materiale sempre più utilizzato, e le relative applicazioni. Ciò anche grazie alla presenza di formatori di grande valore, come Giuseppe Vita (Saint-Gobain Glass) e Roberto Carosati (Logli Massimo Saint-Gobain)”.Protagonista nel settore del vetro piano, Saint-Gobain Glass è impegnata nella produzione ai massimi livelli di qualità e nella ricerca di tecnologie e applicazioni innovative per il comfort dell'abitare, il risparmio energetico, la protezione dell'ambiente, la sicurezza, la responsabilità sociale. In tutto il mondo, i vetri prodotti da Saint-Gobain rendono possibili le più alte espressioni dell'architettura e dell'arte del costruire.