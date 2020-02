Ferrovie, Legambiente: la mobilità al Sud sia la priorità del Green Deal

Provenzano: ‘anche al Sud, è l’offerta che crea la domanda’

05/02/2020 - La mobilità su ferro in Italia cresce, dove si investe il successo è garantito, sono in arrivo nuovi treni ma aumentano le differenze tra le Regioni e le diversi parti del Paese in termini di dotazione di trasporto su ferro. Risultato:I dati arrivano da, il rapporto annuale disul trasporto ferroviario in Italia, che fa il punto su che cosa si muove e che cosa no sulla rete, in termini di soldi, convogli e persone, e approfondisce i risultati prodotti dagli investimenti.Alla presentazione, tenutasi ieri a Palermo, introdotta dal vicepresidente di Legambientee coordinata dal presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna, sono intervenuti tra gli altri il, il direttore generale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Angelo Mautone, l’assessore ai Trasporti della Regione siciliana Marco Falcone, dirigenti di“A dieci anni dal primo Frecciarossa - scrive il Ministro su Facebook -, l’Italia si scopre più moderna, ma anche più divisa. Accanto ai successi dell’Alta velocità, abbiamo assistito a un progressivo scadimento delle infrastrutture locali e regionali. Non solo nella rete, ma nell’offerta e nell’accesso ai servizi si consolidano le disuguaglianze., ma a volte basta un treno in più per migliorare la vita dei pendolari, per spezzare l’isolamento dei cittadini che è la prima ragione di spopolamento e abbandono”., su questo impegniamo la nuova programmazione. Le risorse ci sono, concentriamoci sull’attuazione, assicurando trasparenza e legalità. Ma soprattutto garantiamo l’avviamento del servizio perché, come ci dice Pendolaria, anche al Sud, è l’offerta che crea la domanda”.“Abbiamo scelto di presentare Pendolaria a Palermo perché sonodel nostro Paese nel trasporto ferroviario - ha dichiarato il vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini -. La nuova Commissione europea guidata da Ursula Von der Leyen si è impegnata per politiche e obiettivi più ambiziosi e per un piano di investimenti da mille miliardi di euro per raggiungere i target fissati con l’Accordo di Parigi sul Clima e fermare la crescita della temperatura del Pianeta”.“I trasporti sono l’unico settore che in Italia ha visto crescere le emissioni dal 1990 ad oggi; dobbiamo scegliere di accelerare ile l’obiettivo di raddoppiare il numero di viaggiatori giornalieri su treni regionali e metropolitane, dagli attuali 5,7 a 10 milioni. Il cambiamento della mobilità è imprescindibile per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di COfissati dall’Unione europea al 2030 e al 2050 in cui si dovrà aver raggiunto la totale decarbonizzazione” - ha concluso Zanchini.Nel 2019 - ricorda Legambiente - le linee ad alta velocità hanno compiuto 10 anni e sulle linee nazionali è arrivata la concorrenza tra treni veloci. Isia per i treni a lunga percorrenza, sia per i treni regionali e le linee metropolitane. Cinque milioni e 699mila persone prendono ogni giorno in Italia treni regionali e linee metropolitane.: i numeri sono cresciuti di anno in anno, grazie al raddoppio della flotta dei treni AV: 74 nel 2008, 144 nel 2019. I passeggeri trasportati sui treni AV di Trenitalia sono passati dai 6,5 milioni del 2008 a 40 milioni nel 2018, con un aumento del 517%.Ma anche i dati del trasporto regionale sono significativi. Legambiente rileva che, per esempio,: +6,9% tra il 2017 e il 2018 e +43,4% rispetto al 2009. In Alto Adige, grazie a investimenti in nuovi treni e corse frequenti, i passeggeri sono triplicati sulle linee riqualificate (da 11.000 nel 2011 a quasi 30.000). Sono 31mila i viaggiatori in più in Puglia e 100mila in Emilia-Romagna. Tra le notizie liete per i pendolari, c’è. Sono 2.894 i treni in servizio nelle regioni ogni giorno, gestiti dai diversi concessionari (Trenitalia, Trenord, CTI, Atac, etc.). L’età media dei convogli sulla rete ferroviaria regionale sta calando (in particolare al nord e nel centro Italia), è arrivata a 15,4 anni.Tra le diverse parti d’Italia - rileva Pendolaria - perdurano, tuttavia, differenze enormi nella qualità e nell’offerta. In alcune aree il servizio èdove l’offerta, per quantità e velocità dei treni, non ha paragoni in Europa; ma fuori dalle direttrici principali dell’alta velocità e dalle Regioni che in questi anni hanno investito, la situazione del servizio sta peggiorando, con meno treni in circolazione e, di conseguenza, meno persone che prendono il treno. In particolare,In Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto aumentano le persone che prendono il treno, in Piemonte il numero di passeggeri torna a superare il livello del 2011. Anchesi è recuperato in parte il crollo dei passeggeri avvenuto negli ultimi anni, e oggi(tra Trenitalia e Circumetnea). Negativa la situazione in, passando dai 467.000 del 2011 a 262.000 nonostante negli ultimi anni il trend fosse in miglioramento. In negativo anche i dati in Molise (-11% di passeggeri e la Termoli-Campobasso chiusa), in Umbria e soprattutto in“Questo quadro evidenzia le sfide dei trasporti in Italia - ha spiegato Edoardo Zanchini -, che oggi riguardano in particolare le aree urbane e il Mezzogiorno. Nel 2019 non è stato inaugurato neanche un chilometro di linee metro.muoversi in treno tra le città è praticamente impossibile, perchée i treni sono più vecchi e lenti che nel resto d’Italia”.“Oggi abbiamo presentato le nostre proposte per uscire da questa situazione e chiediamo al Governo di smetterla con un dibattito che ruota tutto alle grandi opere e di affrontare queste sfide.fatto di treni nuovi da mettere su linee da elettrificare e potenziare, ed è urgente cambiare le priorità infrastrutturali del Paese spostandole nelle aree urbane. Il dato positivo è che, con una quota crescente di cittadini che ha rinunciato all’auto proprio perché esisteva un’alternativa agli spostamenti in automobile che sono ancora preponderanti nel nostro Paese”.La situazione al Sud è drammatica, i treni sono vecchi (età media 19,3 anni rispetto ai 12,5 anni al Nord) e pochi (sono stati addirittura ridotti gli intercity e i regionali in circolazione negli ultimi dieci anni) e viaggiano su linee in larga parte a binario unico e non elettrificate. Rispetto al resto del Paese sono di meno sia le Frecce, che gli Italo, gli Intercity e i regionali.Relativamente ai treni regionali,: quasi 5,3 volte tanto (a fronte di una popolazione di 5 milioni di persone in Sicilia e 10 milioni in Lombardia). Le corse giornaliere in Provincia di Bolzano sono 266, quasi quante quelle offerte in Sardegna (297) dove però la popolazione è oltre il triplo. In Calabria sono 341 le corse giornaliere, meno delle 355 effettuate in Liguria dove popolazione ed estensione sono inferiori.Ma anche al Sud dove si investe il successo è garantito e Legambiente ha raccolto: da, a Bari, Napoli, Cagliari con treni urbani sempre più frequentati a quelli delle Appulo Lucane in Puglia, fino alla, per arrivare al successo di passeggeri che hanno i nuovi treni messi sulle linee in Sicilia, Puglia, Sardegna. Le schede con numeri e foto raccontano la fame di trasporto su ferro che c’è nel Mezzogiorno.Secondo Legambiente, occorre cambiare le priorità infrastrutturali del nostro Paese e recuperare i tagli al trasporto ferroviario. Dal 2000 a oggi ci si concentra sempre sulle grandi opere: dal 2002 al 2017 i finanziamenti statali hanno premiato per il 60% gli investimenti in strade e autostrade.(tra cui Bre.Be.Mi., Quadrilatero nelle Marche ed Umbria, parte della Asti-Cuneo) ea fronte di(17 km a Palermo, 12,5 a Venezia, 6 a Cagliari).Dal 2016 ad oggi la ripartizione dei finanziamenti è in parte cambiata. In attuazione del DM 22/12/2017 e dei fondi europei FSC, sono stati ripartiti 4,2 miliardi di euro per investimenti nelle città. Inoltre,. La novità è che per la selezione di questi interventi è stata definita una procedura che verifica la coerenza con le Linee guida del MIT per la valutazione degli investimenti pubblici.. Per rendere attraente il trasporto su ferro occorre programmare un potenziamento dell’offerta a partire dai segmenti con maggiore domanda per arrivare a un treno ogni 8-15 minuti sui treni regionali nelle linee più frequentate a un treno ogni 3-4 minuti sulle metro e poi sui tram e le altre linee regionali.. Nel 2019 non è stato inaugurato neanche un chilometro di linee di metropolitane e nel 2018 solo 0,6 km. Per colmare il gap attuale con gli altri grandi Paesi europei dobbiamo decidere che la priorità dei prossimi anni è costruire 200 chilometri di metro, 250 di tram, 300 di linee suburbane.. La proposta prevede di garantire un servizio cadenzato con almeno un treno ogni ora e nuovo materiale rotabile, lungo le direttrici principali che collegano città, porti e aeroporti come sulla Napoli-Reggio Calabria, Taranto-Reggio Calabria, Salerno-Taranto, Napoli-Bari, Palermo-Messina-Catania.Legambiente calcola che, per rilanciare il trasporto ferroviario, servono almenoda destinare al TPL e al trasporto ferroviario regionale; garantire che almenodei fondi introdotti nelle ultime Leggi di Bilancio per gli investimenti dello Stato siano indirizzati a nuove linee di tram e metropolitane nelle città; aggiungere agli investimenti previsti almeno 600 milioni di euro all’anno per continuare nel rinnovo del parco circolante regionale, per le metropolitane e tram, per gli Intercity, per le Frecce da introdurre al Sud.Secondo l’associazione,dai sussidi all’autotrasporto, dagli introiti delle autostrade, dalla cancellazione di investimenti sbagliati (come quelli per nuove autostrade al nord. E in questa direzione dovrebbe andare anche la revisione delle priorità infrastrutturali dei prossimi anni di Anas e delle concessionarie autostradali, per indirizzare la spesa verso la manutenzione e gli investimenti davvero necessari), dai bilanci delle Regioni che devono far crescere la spesa nel bilancio per portarla al 5% in modo da prevedere obiettivi più ambiziosi nei Contratti di servizio.