Tasse contro il consumo di suolo, la ricetta del ddl Green New Deal

Tassa sul consumo suolo

Riduzione del consumo di suolo 15% in 3 anni

Consumo di suolo, fino ad ora nulla di fatto a livello nazionale

Rigenerazione urbana, 75 milioni di euro in 15 anni

Demolizione opere abusive

5 milioni per il 2018 e 5 per il 2019, più 500mila euro per l’istituzione di una banca dati centralizzata sull'abusivismo edilizio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dopo la ripartizione dei primi 5 milioni di euro, i Comuni hanno sollecitato l'adozione del provvedimento di assegnazione, senza il quale le risorse non possono essere spese.

Appalti, esclusione per reati ambientali

26/02/2020 – Disincentivare il consumo di suolo con imposte e politiche specifiche a livello locale e attuare un programma di rigenerazione urbana con uno stanziamento di 75 milioni di euro in 15 anni e iniziative per la demolizione degli edifici abusivi. Sono alcune delle proposte contenute nelIl ddl punta ad introdurre un contributo per la tutela del consumo di suolo e la rigenerazione urbana. Il contributo si aggiungerà agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione e ripagherà la perdita del valore ecologico, ambientale e paesaggistico dell’area su cui si costruisce.Secondo la bozza del ddl, il contributo sarà pari a tre volte il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, nel caso in cui l’area sia coperta da superfici naturali o seminaturali, ovvero pari a due volte il medesimo contributo, nel caso in cui l’area sia coperta da superfici agricole in uso o dismesse. Il contributo, invece, non sarà dovuto per interventi su aree edificate e da riqualificare. In alternativa al contributo sarà consentita la cessione compensativa di un’area da destinare a verde.I proventi saranno destinati ad interventi per minimizzare il rischio idrogeologico e sismico, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento dei centri storici e alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.Per il raggiungimento dell’obiettivo del consumo di suolo pari a zero entro il 2050, a livello regionale sarà definita la progressiva riduzione del consumo di suolo, che dovrà essere pari almeno al 15% ogni 3 anni rispetto al consumo rilevato nei 3 anni precedenti. Dovranno essere prese in considerazione sia la componente di impermeabilizzazione irreversibile, sia quella reversibile.I Comuni dovranno fornire i dati sulle previsioni non attuate che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione locale. Le Regioni, entro 12 mesi, dovranno articolare o criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo su scala comunale o per gruppi di comuni, tenendo conto delle caratteristiche territoriali, delle funzioni ecosistemiche dei suoli e della eventuale necessità di realizzazione di infrastrutture.Nei Comuni che non comunicheranno i dati richiesti non saranno consentiti interventi edilizi né l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino consumo di suolo e saranno considerati nulli tutti gli atti che comportano nuovo consumo di suolo.Ricordiamo che alla fine del 2019, il PD ha reso noto il suo obiettivo di approvare unaentro la metà del 2020. A livello nazionale, le proposte per arginare il consumo di suolo si avvicendano da diversi anniA livello regionale si contano varie iniziative sul tema, ad esempio la legge del Veneto, che consente la. Al momento la norma è sotto la lente della Corte Costituzionale, dopo la segnalazione del Governo su alcuni profili di illegittimità.Ci sono poi la legge della Puglia, che prevede una seconda che l’intervento preveda il consumo di suolo o il riutilizzo del patrimonio esistente, quella della Lombardia, che vuole rendere il recupero più vantaggioso delle nuove costruzioni, la legge del Piemonte sul, ladella Provincia di Bolzano.Il ddl prevede l’istituzione di un, con una dotazione di 75 milioni di euro dal 2020 al 2034. Il Fondo sarà destinato a favorire il riuso delle aree già urbanizzate e produttive, la presenza di aree verdi, il contenimento del consumo di suolo, la riduzione dei consumi idrici ed energetici e la tutela dei centri urbani dallo spopolamento e dalle distorsioni causate dalla presenza turistica.Il Fondo sosterrà anche l’accessibilità, la mobilità sostenibile e la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e gestione dei programmi di intervento.La misura intende probabilmente proseguire il percorso iniziato con la Legge di Bilancio per il 2020, che ha riservatoal programma per la “”, con iniziative di edilizia sociale senza consumo di suolo e di rigenerazione urbana secondo i princìpi ispiratori della Smart City.Un articolo prevede che, ogni dicembre, i Comuni trasmettano alla Prefettura l’elenco delle opere non sanabili, non demolite dal responsabile dell’abuso, per le quali siano trascorsi gli ulteriori 270 giorni a disposizione delle Amministrazioni per la conclusione del procedimento. Le Prefetture confischeranno gli edifici e ne disporranno la demolizione.I lavori di abbattimento e rimozione delle macerie potranno essere affidati anche con trattativa privata ad imprese ritenute idonee.I Comuni hanno sempre lamentato la mancanza di fondi per la demolizione delle opere abusive. La Legge di Bilancio 2018 ha stanziato 10 milioni di euro per finanziare gli abbattimenti,Tra le cause di esclusione dalle gare di appalto, il ddl introduce i “delitti contro l’ambiente”, indicati dal titolo VI bis del Codice Penale. Si tratta di inquinamento ambientale, morte o lesioni causati dal delitto di inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l’ambiente, traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività, traffico illecito di rifiuti e impedimento del controllo.