Albo Ingegneri, le donne fanno crescere il numero degli iscritti

Albo Ingegneri, il ricambio generazionale

27/02/2020 - Il numero di ingegneri iscritti all’albo continua a crescere: all’inizio del 2020 erano 242.750, circa 1.000 in più rispetto al 2019. Questo dato conferma il trend di una lenta ma costante crescita registrato negli ultimi anni ma la novità del 2020 è cheRispetto all’anno scorso, infatti, cala il numero di ingegneri uomini, mentre l’incremento delle donne (che costituiscono quasi il 16% degli iscritti) compensa la flessione. Tra i fattori che determinano questo andamento c’è il fatto che la popolazione più anziana degli appartenenti all’albo è costituita quasi esclusivamente da uomini, mentre tra gli(che quasi “polarizza” le iscrizioni) lecostituiscono un numero decisamente rilevante.Tutto questo emerge dal. Il quadro, dunque, si conferma sostanzialmente stabile. Il numero di nuove iscrizioni si mantiene intorno alle 6mila unità a fronte di circa 5mila cancellazioni. Continua a rimanere bassa la quota di laureati che sostengono l’Esame di Stato e ancor più bassa quella di coloro che si iscrivono all’albo una volta conseguita l’abilitazione professionale (circa un sesto dei laureati).Come detto, rispetto al 2019, spicca il fatto che il saldo positivo è stato realizzato solo grazie allache ha superato quota 38mila, circa mille in più rispetto al 2019. Quanto alla “polarizzazione” dell’albo verso il settore civile ed ambientale (quello che al momento concede le maggiori riserve agli iscritti), è testimoniata dalla percentuale degli iscritti alla sezione A con un titolo di laura magistrale: ben 71%.L’analisi dei dati di inizio 2020 evidenzia una situazione sostanzialmente invariata per quanto concerne la distribuzione territoriale degli iscritti all’albo, tanto chein misura pressoché analoga a quanto rilevato nel 2019 (40,6% contro il 40,5% del 2019).Nonostante ciò, lasi conferma la regione con il maggior numero di iscritti (), seguita dal) e dalla). Roma, Napoli e Milano sono attualmente gli Ordini di gran lunga più popolosi di Italia: basti pensare che da soli comprendono più ingegneri di quanti ne siano iscritti nei 52 Ordini provinciali più piccoli.Il ricambio generazionale, oltre ad influire sulla composizione di genere, sta continuando ad incidere in misura elevata anche sulla distribuzione degli iscritti tra i settori dell’Albo. I laureati del vecchio ordinamento (che possono essere iscritti a tutti e tre i settori) che escono dall’albo vengono infatti sostituiti da quelli del nuovo ordinamento (che possono invece iscriversi ad un solo settore salvo casi particolari) con il risultato che, anno dopo anno, la quota di iscritti a tutti e tre i settori si riduce progressivamente tanto da scendere, nel 2020, sotto la soglia del 60%, mentre 5 anni prima, nel 2015, sfiorava il 70%.Infine, alcune curiosità. L’ingegnere più anziano in assoluto iscritto all’albo ha 106 anni e appartiene all’Ordine di Genova. Si registrano 16 ultracentenari, a cui si aggiungono 12 ingegneri che compiranno 100 anni nel corso del 2020 (tutti uomini).. L’ingegnere iscritto da più tempo appartiene all’Ordine de L’Aquila ed è iscritto dal 1941.