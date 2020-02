Bonus facciate, come ci si regola dove i piani non hanno zone A e B?

Bonus Facciate, che si fa dove i piani non hanno zone A e B?

MEF: l’Amministrazione finanziaria valuterà i casi concreti

Fragomeli: ‘in Lombardia Comuni in difficoltà’

28/02/2020 - Nei Comuni in cui gli strumenti di piano non fanno riferimento al’Amministrazione finanziaria valuterà “sulla base delle peculiarità del caso concreto” se il bonus facciate spetta o non spetta.Anche perché “l’emanazione di tavole di raccordo finalizzate ad individuare leda parte degli enti locali esula dalle competenze dell’Amministrazione finanziaria”.Così il sottosegretario di Stato per l’Economia e le finanze,, ha risposto all’interrogazione posta dai deputati PD Gian Mario Fragomeli e Chiara Braga al question time di mercoledì scorso alla Camera.Fragomeli, illustrando il quesito, ha ricordato che il bonus facciate spetta per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli, ai sensi del DM 1444/1968 . In particolare - ha sottolineato -, la zona A è spesso identificata con l’ambito storico del comune e la zona B è associata agli ambiti residenziali; la legge esclude dall’agevolazione gli immobili situati nelle zone C, le ‘aree di espansione urbanistica’.L’Agenzia delle Entrate - ha proseguito il deputato - “afferma che è possibile riferirsi a zone assimilabili alle categorie A o B, specificando che tale assimilazione ‘rilasciate dagli enti competenti’.Sembrerebbe tutto chiaro. E invece no, perché “in alcuni piani urbanistici predisposti dalle amministrazioni comunali - spiega Fragomeli - non vi è alcun riferimento alle zone A o B sostituite, invece, da altre sigle., i piani delle regole (Pdr) più recenti, utilizzano il concetto di tessuto urbano consolidato (Tuc) del territorio che ha sostituito il lessico originario della zonizzazione; in questo caso si parla di aree P1, considerate non completate e quindi escluse dal bonus facciate e di aree P2 coincidenti con le zone che in altre regioni danno diritto al bonus”.Come uscirne? Secondo il deputato “al fine di applicare il bonus facciate in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, è necessario predisporre una ricognizione urbanistica per”.Il Sottosegretario Villarosa, nella sua risposta, ha precisato che “l’emanazione di tavole di raccordo finalizzate ad individuare le equipollenze delle zone A e B a quelle attualmente classificate con sigle differenti da parte degli enti locali esula dalle competenze dell’Amministrazione finanziaria. Sarà cura dell’Amministrazione finanziaria valutare la spettanza dell'agevolazione in argomento sulla base delle peculiarità del caso concreto”.Nella sua replica, Fragomeli, apprezzando l’impegno del Governo e dell’Agenzia delle Entrate a coordinarsi con le amministrazioni locali per definire in modo certo l’equipollenza delle zone A e B a quelle attualmente classificate con sigle differenti, ha sottolineato la difficile situazione determinatasi in Lombardia, dove attualmente i funzionari deglinecessarie per l’ottenimento dell’agevolazione. Ha preannunciato pertanto che tornerà a sollecitare il Governo sul tema affinché anche i cittadini lombardi possano usufruire correttamente del bonus facciate.