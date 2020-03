Valorizzazione borghi del sud, in arrivo 30 milioni di euro

Valorizzazione borghi del Sud: cosa prevede il bando

Riqualificazione borghi del sud: interventi e spese ammissibili

03/03/2020 – In arrivo 30 milioni di euro per la valorizzazione di borghi e centri storici del sud.È stato, infatti, pubblicato il bando del Ministero dei beni culturali per finanziare interventi di riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea (ZTO).Il bando ha una dotazione finanziaria die ha l’obiettivo di rafforzare l’attrattività dei borghi e dei centri storici di piccola e media dimensione, attraverso il, nonché elementi distintivi del carattere identitario.Gli interventi di riqualificazione e valorizzazione culturale possono riguardare, non completati o in stato di degrado o abbandono purché siano ubicati nel borgo o nel centro storico e di proprietà del Comune.Il finanziamento, non cumulabile con altri finanziamenti, èdelle spese ammissibili.Ilconcedibile per beneficiario è di, così ripartito:- 850 mila euro perper il miglioramento del decoro urbano e il recupero delle forme originarie e storiche del tessuto urbano e delle emergenze architettoniche, il potenziamento delle condizioni di accessibilità, la dotazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile, l’erogazione di servizi e sistemi, anche innovativi ed ecologici, per l’accoglienza turistica anche attraverso il recupero funzionale di immobili e spazi pubblici;- 150 mila euro per ie per la elaborazione dei Piani economico-finanziari e dei Piani gestionali.Il bando finanzia interventi di:funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e/o spazi pubblici;ciclabili e/o pedonali per la connessione e la fruizione dei luoghi di interesse turistico-culturale (musei, monumenti, siti Unesco, biblioteche, aree archeologiche e altre attrattive culturali, religiose, artistiche, ecc.);– realizzazione e promozione di itinerari culturali, tematici, percorsi storici e visite guidate, anche attraverso il restauro e l’apertura al pubblico di siti;– miglioramento dell’accessibilità e della mobilità nei territori.Sono agevolati anche gli interventi didi informazione e comunicazione per l’accoglienza, valorizzazione e ampliamento dell’offerta culturale e valorizzazione di saperi e tecniche locali.Tra le spese ammissibili ci sono quelle per:– Servizi di architettura e ingegneria per la– Servizi e forniture;– Collaboratori e consulenti;– Spese generali;– Servizi per la pianificazione economico-finanziaria e gestionale.Ogni Comune può presentare una sola domanda di finanziamento da trasmettereesclusivamente all’indirizzo PEC