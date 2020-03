Comfort, sicurezza e igiene per ospedali, uffici e aeroporti

17/03/2020 - I sistemi per porte a battente automatiche GEZE sono studiati per aumentare il comfort, la sicurezza e l'igiene di ogni edificio, rendendo non più necessaria l'apertura manuale delle porte. Facilitano inoltre la mobilità dei soggetti, soprattutto se con ridotte capacità motorie e garantiscono un efficace isolamento di ciascuno spazio, pur permettendo un flusso agevole di persone tra i diversi ambienti.Queste caratteristiche rendono le soluzioni GEZE perfette per ospedali ed ambulatori, dove la sicurezza, l’igiene e l'accessibilità di ogni ambiente sono di fondamentale importanza.Negli ospedali è, infatti, sempre più diffusa la possibilità di contrarre infezioni a causa di atteggiamenti errati o situazioni tecnologico – organizzative poco adeguate.L'emergenza sanitaria che ha coinvolto e continua a coinvolgere numerosi stati in tutto il mondo, sta mettendo in luce quanto le misure di igiene ambientale siano fondamentali per prevenire e controllare le infezioni in ambito assistenziale.Da una recente indagine svolta dal Ministero della Salute, le infezioni correlate all’assistenza (ICA) derivano da numerosi fattori, tra cui: "la progressiva introduzione di nuove tecnologie sanitarie, con l’uso prolungato di dispositivi medici invasivi e gli interventi chirurgici complessi, che, pur migliorando le possibilità terapeutiche e l’esito della malattia, possono favorire l’ingresso di microrganismi in sedi corporee normalmente sterili; la scarsa applicazione di misure di igiene e prevenzione negli ambienti dedicati all'assistenza; (...).Le persone a maggior rischio di contrarre una ICA sono gli assistiti; tuttavia sono esposti e possono essere colpiti anche il personale e i visitatori.Come le altre infezioni, a seconda del microrganismo, le ICA si possono trasmettere per contatto diretto, da persona a persona (soprattutto tramite le mani) o per via aerea (goccioline emesse durante la fonazione, gli starnuti o i colpi di tosse) o per via indiretta, mediante oggetti contaminati (come strumenti diagnostici o assistenziali, oggetti comuni)".Ecco quindi che prevenire queste particolari condizioni già in fase progettuale si rivela utile per manenere elevati gli standard igienico-sanitari della struttura.Gli automatismi per porte a battente GEZE permettono di oltrepassare una porta con estrema facilità, risultando quindi particolarmente adattiin edifici pubblici e privati, dove sono richiesti igiene, sicurezza e risparmio energetico: ospedali, cliniche, centri commerciali, scuole, uffici, edaeroporti.Tutti i sistemi automatici per porte e i sensori di sicurezza GEZE soddisfano le normeLa nuova norma europea EN 16005 descrive i requisiti sulla personalizzazione e sui metodi di controllo per la sicurezza d‘uso delle porte automatiche. Con questa nuova norma è stato creato uno standard di sicurezza per le porte automatiche, valido a livello europeo.La norma DIN 18040 relativa ad abitazioni ed edifici di pubblicoaccesso stabilisce gli obiettivi di protezione e comprende i requisiti delle persone con disabilità sensoriali e cognitive.L‘automatismo elettromeccanico ECturn è consigliato per porte interne e porte d’ingresso ad un’anta di piccole dimensioni, fino a 125 kg di peso e con una frequenza di transito media. ECturn è così sottile e discreto da poter automatizzare anche porte tuttovetro sprovviste di profili.Ecturn Inside consente invece di automatizzare le porte in maniera “invisibile” poiché, grazie alle sue esigue dimensioni, si può integrare nell‘anta o nel telaio della porta.Slimdrive EMD è l‘automatismo elettromeccanico adatto per porte a battente ad una e a due ante dal peso massimo di 230 kg. Grazie ad un’altezza costruttiva di soli 7 cm, a diverse varianti della copertura e possibilità di regolazione, Slimdrive EMD si adegua a qualsiasi tipologia di porta ed è anche omologato per porte tagliafuoco.Il collaudato automatismo GEZE TSA 160 NT apre e chiude porte fino a 310 kg di peso in maniera sicura ed affidabile. Le numerose varianti disponibili consentono le più svariate applicazioni.La forte e potente automazione Powerturn apre in maniera tanto silenziosa quanto affidabile porte grandi e pesanti a una o a due ante, con peso massimo delle ante di 600 kg. Grazie ad un‘altezza di soli 7 cm si adatta a porte di qualsiasi design. Grazie alla funzione Smart swing, è facilissimo aprire la porta anche manualmente.Per maggiori informazioni, clicca qui