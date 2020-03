Dal progetto SOS un contributo per l'emergenza COVID-19

24/03/2020 - "Il nostro contributo per la lotta al Covid-19: un progetto per l'allestimento rapido di mini ospedali mobili”Sempre più alta, a livello globale, la richiesta di posti letti in terapia intensiva e il progetto Progetto #SOS - #Smart #Operating #Shelter diventa sempre più attuale a causa dell'emergenza #COVID19.Nelle prossime settimane sarà di fondamentale importanza la capacità di allestire strutture sanitarie temporanee che possano dare un risposta efficacie in termini di isolamento e trattamento dei pazienti contagiati.Nell'ambito del progetto SOS sono stati progettati layout architettonici e indagate soluzioni ingegneristiche per allestire rapidamente strutture sanitarie mobili di facile assemblaggio e messa in opera, con pannelli sandwich #smart e a basso impatto ambientale. Il know-how acquisito in questi mesi sarà messo a disposizione del sistema sanitario regionale.Il partenariato, la cui proposta è stata finanziata all’interno del bando INNONETWORK della Regione Puglia, è composto dalla capofila R.I. S.p.A. affiancata da alcune eccellenze pugliesi tra cui CETMA , Politecnico di Bari, ENEA, ENA Consulting Srl, Kinema, Mespo e Protom Group SpA , coordinati dal Responsabile Scientifico Dott. Savino Arbore.Ulteriori informazioni sul progetto SOS sono disponibili su: sito www.sos-project.com