Progettazione in BIM, dal Demanio un bando da 1 milione di euro a Bari

25/03/2020 – L’Agenzia del Demanio ha pubblicato un nuovo bando per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, in modalità Bim, per il recupero di un immobile a Bari, in Puglia.Si tratta di una porzione dell'che sarà destinata a nuova sede del Ministero del Lavoro.La gara prevede, oltre all’affidamento di progettazione definitiva ed esecutiva (da effettuare in Bim), lain fase di progettazione ed esecuzione, contabilità dei lavori e successiva variazione catastale per il miglioramento sismico, il recupero funzionale e la ristrutturazione edilizia dell'immobile.Il valore dell'incarico è die le offerte dovranno essere presentate entro il giornoL’affidamento avverrà tramite procedura aperta e con l’applicazione delLa gara prevede, tra cui:- Piano di Lavoro con cronoprogramma relativo all'esecuzione dell'intero sevizio;- Piano di Gestione Informativa dell'opera;- Tutte le Relazioni e gli Elaborati del Progetto Definitivo ed esecutivo;- Tutti gli elaborati necessari alla verifica dell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) come disciplinato dal D.M. 11/10/2017 e relativi allegati;- Modello tridimensionale del complesso immobiliare restituito in formato IFC, realizzato con un software di modellazione BIM contenente tutte le informazioni richieste;- Certificazioni (Energetica, Acustica, Impiantistica, Antincendio, Strutturale ecc..) e documentazione Catastale e certificato di Agibilità.Sono ammessi a partecipare:singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;- prestatori di servizi di ingegneria e architettura;- raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti da società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista;- aggregazioni tra gli operatori economici.Tra i requisiti richiesti: possesso di laurea (Quinquennale o Specialistica) ino in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, iscrizioneed abilitazione all'esercizio della professione.L’Agenzia del Demanio fa sapere che una volta terminati i lavori, attraverso un articolato piano di razionalizzazione,dell’ex struttura ospedaliera i diversi uffici del Ministero del Lavoro distribuiti per la città.Con la chiusura dei contratti di affitto delle sedi via Filzi e Corso Trieste, sarà garantito un risparmio economico annuo per le casse pubbliche di quasi 900 mila euro.