Waterfront, accessibilità turistica e Green Ports al Sud: bandi di progettazione per 480 milioni di euro

27/03/2020 – 480 milioni di euro per lo sviluppo di progetti di recupero per waterfront, accessibilità turistica, Green Ports e digitalizzazione della logistica nelle regioni del Mezzogiorno.Questa la cifra che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Mit) ha messo a disposizione per Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia in 4 bandi destinati allaSostenibilità ambientale e logistica integrata sono le macrofinalità che si intende perseguire con queste quattro manifestazioni di interesse, guidate dal MIT di concerto con le Regioni.I bandi siche operano in questi territori e che potranno inviare le proprie ipotesi progettualiOgnuno dei quattro bandi si concentra su uno specifico asse, ovvero: 1) recupero waterfront, 2) accessibilità turistica 3) Green Ports, 4) digitalizzazione della logistica.Ilmira a raccogliere candidature progettuali che dovranno riguardare interventi diSono 4 le principali linee d’azione:- interventi di ampliamento edei moli;- restyling dei terminal crociere dei porti delle regioni meno sviluppate;- interventi di sistemazione e di- interventi di miglioramento dellaIn questo bando, quindi, oltre ad azioni mirate per i trasporti, sono previste azioni diattraverso il recupero delle zone adiacenti le aree portuali in condizioni di degrado urbano e il miglioramento della competitività del sistema portuale.La dotazione finanziaria per le finalità di questo bando è pari aNelsi mira a realizzare interventi in grado di- materiale e immateriale - e di migliorare ladei siti di interesse turistico caratterizzati da particolare pregio storico e culturale.I siti attrattori oggetto della proposta devono avere un, come ad esempio i siti attrattori del Patrimonio UNESCO, siti di rilievo nazionale ecc.La dotazione finanziaria èIlha lo scopo di realizzareda un punto di vista ambientale ed energetico.In particolare, gli interventi dovranno riguardare lalegati alle attività portuali e l’approvvigionamento dadelle aree portuali dei territori.La dotazione finanziaria per le finalità del bando è pari aIl ‘Digitalizzazione della logistica’ ha lo scopo di conseguire il miglioramento della competitività del settore portuale e logistico attraverso una migliore efficienza e sicurezza del traffico di merci, dell’interconnessione dei nodi di interscambio modale e la semplificazione e Io snellimento delle procedure.La dotazione finanziaria per le finalità del bando è di circa