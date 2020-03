Coronavirus, ecco le misure applicabili a tutta Italia

Coronavirus, seguiranno DPCM e Ordinanze regionali

25/03/2020 - Limitazione o sospensione di tutte le attività d’impresa o professionali e di lavoro autonomo, possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato, limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche.Sono alcune delleper fronteggiare l’emergenza epidemiologica, elencate nel Decreto Legge approvato ieri pomeriggio dal Consiglio dei Ministri.La strada intrapresa dal Governo è stata quella stilare un elenco di circa, su specifiche parti o su tutto il territorio nazionale, per periodi predeterminati, ciascuno non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020. L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento o in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del virus.In realtà quasi tutte le misure sono già vigenti ma con disomogeneità e con scadenze differenziate; l’intento del Governo è quello di dotarsi e di dotare le Regioni di una procedura chee le contraddizioni tra le misure.La procedura prevede, quindi, che, su proposta del Ministro della Salute o dei presidenti delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche Regioni, o su proposta del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.Nelle more dell’adozione dei DPCM, il Ministropotrà introdurre le misure di contenimento con. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario,contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.Le Ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del Decreto Legge continuano ad applicarsi per ulteriori 10 giorni. Questa specifica previsione dovrebbe valere per leLe restrizioni ‘standardizzate’ (elenco tratto dal comunicato del Governo, in attesa del testo del DL) sono le seguenti:- la, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;- la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;- la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgeree motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;- la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;- la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali ladi persone e di merci o del trasporto pubblico locale;- laper l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;- la, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;- la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle, deie delle, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;- la- laa ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;- l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sarà punito con una multa da 400 a 3.000 euro. Non si applicheranno più, invece, le sanzioni previste dall’articolo 650 del Codice Penale.Il mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali sarà punito anche con la. In caso di reiterata violazione la multa sarà raddoppiata e la chiusura sarà applicata nella misura massima.La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per leperché risultate positive al virus è punita con reclusione da uno a cinque anni (articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale).