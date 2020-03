La Toscana aggiorna i moduli unici per l’edilizia

Moduli unici per l’edilizia

04/03/2020 – La Regione Toscana ha provveduto all’aggiornamento della modulistica edilizia unificata e standardizzata.In particolare, con il decreto dirigenziale 999/2020 e con il decreto dirigenziale di aggiornamento 2434/2020 sono stati aggiornati:- Modulo unico di- Relazione di asseverazione del permesso di costruire- Modulo unico di- Relazione di asseverazione SCIA edilizia- Modulo unico diper interventi in edilizia liberaLa nuova modulistica è scaricabile direttamente dalRicordiamo le principali tappe nazionali che hanno portato all'adozione dei modelli unici: conunificato per il permesso di costruire operativo dal 20 ottobre 2017 in tutti i Comuni.Con l’accordosono stati approvati i modelli per CILA, SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire, CIL per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, Comunicazione di fine lavori, operativi su tutto il territorio nazionale dal 30 giugno 2017.Con l’accordosono stati adottati i moduli unici nazionali che consentono l'interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni.