Coronavirus, allo studio un bonus mensile per tutti i professionisti

Sostegno ai professionisti: le proposte di Confprofessioni

06/03/2020 – In arrivo nuovi provvedimenti per il sostegno dei professionisti, delle imprese e delle famiglie di tutta Italia, e non solo della zona rossa.Ad anticipare alcuni contenuti della norma allo studio del Governo, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli, che ha dichiarato: “Oltre a pensare ai dipendenti pubblici e privati stiamo immaginando di mutuare un modello già in uso negli Stati Uniti, a beneficio die lavoratori autonomi, unlegate alla crisi".Al momento non è chiaro se l’intenzione sia quella di estendere ilalle partite Iva di tutta Italia come si vuole fare per la cassa integrazione. Il Viceministro su Facebook, infatti, ha espresso la volontà di estendere la cassa integrazione a tutto il territorio nazionale.Inoltre, il provvedimento allo studio dovrebbe contenere misure per agevolare i lavoratori con figli, colpiti dalla chiusura delle scuole; la Castelli ha aggiunto: “Stiamo lavorando per fare in modo che la normaper accudire i figli minorenni, durante il periodo di chiusura delle scuole”.La Castelli ha concluso: "Ho condiviso la necessità con il ministro Gualtieri ed abbiamo, che ovviamente stanzieremo”.I provvedimenti allo studio sembrano essere in linea con le richieste delle associazioni di categoria; ad esempio, Confprofessioni ha suggerito, al tavolo di Palazzo Chigi convocato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, diIl Presidente Gaetano Stella ha dichiarato: “deve avere una durata di almeno tre mesi, con procedure di accesso semplificate. In questo ambito, l'Ente bilaterale degli studi professionali è pronto a integrare il reddito dei lavoratori”.Anche Confprofessioni ha posto l’accento sul problema della chiusura delle scuole: “Si pone un problema di welfare familiare, legato alla chiusura delle scuole, soprattuttodella forza lavoro. In questo caso, va valutata l'ipotesi che la cassa integrazione per gli studi professionali operi anche nei casi di assenza motivata per assistenza familiare”.Per sostenere il reddito dei professionisti impossibilitati a svolgere il loro lavoro a causa delle misure adottate (chiusura scuole, annullamento eventi pubblici ecc), il Presidente Stella ha chiesto misure straordinarie anche per