Coronavirus, Inarsind chiede di alleggerire la pressione fiscale sui professionisti

Professionisti: le proposte di InArSind per l’emergenza

10/03/2020 – Alleggerire la pressione dei professionisti e aumentare la liquidità a loro disposizione, riducendo al 10% (solo per il 2020 ) l’aliquota delle ritenute d’acconto.Queste alcune proposte che l’Associazione di intesa sindacale degli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti Italiani (InArSind) ha sottoposto all’attenzione del Governo in una lettera diretta al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Nella lettera indirizzata a Conte, InArSind ha sottolineato che il lavoro dei liberi professionisti dovrà fare i conti da subito con ilche si aggiunge alla perdurantee alla riduzione del volume d’affari e del reddito dei professionisti.Per questo il sindacato ha proposto di agire direttamente alla fonte aumentando la liquidità a disposizione dei liberi professionistie trovando delle soluzioni che consentano temporaneamente di lasciare in campo una quota delle entrate fiscali anche per i colleghi, soprattutto giovani, che beneficiano del regime forfettario.Secondo InArSind, soloche il mondo professionale accredita allo Stato si potranno avere dei benefici sulle già sofferenti posizioni finanziarie degli ingegneri e architetti.InArSind, pur apprezzando, chiede di valutare tutte le azioni più opportune a sostenere i professionisti nella situazione di disagio economico conseguente all’emergenza coronavirus.Ad esempio, chiede di attivareFidiprof di Confprofessioni o altri consorzi riconosciuti.Inoltre, ha propostonell’esercizio di attività professionale nelle zone del territorio soggette a restrizione di libera circolazione.Infine, ha chiesto unaagli iscritti non in regola con le posizioni previdenziali degli anni precedenti per poter accedere ai piani di rateizzazione dei contributi previdenziali dell’anno 2020.InArSind, probabilmente, spera che le richieste possano trovare posto nel decreto per il sostegno a professionisti, imprese e famiglie a cui il Governo sta lavorando e che dovrebbe contenere il, il ripristino dello sconto in fattura e lo