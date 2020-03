Compravendite, a Catania accordo tra tecnici e notai per la regolarità urbanistica

Regolarità urbanistica nelle compravendite tra notai e tecnici

Trasferimenti immobiliari: i vantaggi dell’accordo

12/03/2020 – A Catania i trasferimenti immobiliari avranno più garanzie e potranno essere assicurati sotto il profilo urbanistico, edilizio, catastale e sul fronte dell’agibilità.A stabilirlo iltra il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Catania e Caltagirone e Collegio dei Geometri e Geometri Laureati etnei, Ordini degli Architetti e degli Ingegneri di Catania.Il protocollo permetterà di agire nell’interesse della collettività, in quanto potrà assicurare ai soggetti privati un trasferimento sicuro sotto il profilo non solo dellama anche degli aspettidelle planimetrie e dello stato di fatto.Inoltre, potrà garantire une a procedure di sanatoria, alleggerendo il carico per lo Stato.La convenzione, infatti, prevede l’utilizzo di una, redatta da un professionista abilitato secondo uno standard concordato, che contenga lacon i relativi confini e dati catastali e l'esame dei titoli edilizi e urbanistici.Questa è la prima iniziativa regionale che vededi architetti, ingegneri e geometri, riunite con i notai per dar vita a un protocollo d’intesa volto a garantire trasferimenti immobiliari più sicuri. Le iniziative già avviate in precedenza, infatti, avevano coinvolto solo alcune categorie professionali, come ie gliIl presidente del Consiglio Notarile Andrea Grasso ha sottolineato: “Questo protocollo è frutto di un percorso virtuoso verso un’iniziativa sinergica e unica nel suo genere perchésuperando l’unico documento simile recentemente stipulato in ambito regionale a Palermo tra notai e soli ingegneri”.“Il prossimo passo sarà promuovere l’utilizzo di questo strumento attraversoe informativi, coinvolgendo anche le associazioni di categoria per diffondere l’importanza culturale del protocollo, anche nel solco della funzione anti processuale della figura del notaio. Significa evitare future cause risolvendo preventivamente eventuali difformità che spesso possono causare contenziosi”.“La sottoscrizione del protocollo di intesa tra le professioni tecniche ed i notai della provincia etnea si pone a tutela degli interessi di tutte le parti coinvolte, il venditore e l’acquirente ma anche lo Stato – ha sottolineato il presidente dell’Ordine Ingegneri di Catania Giuseppe Platania – dando a ciascuna parte certezza del proprio diritto e ribadendo la funzione e la responsabilità pubblica delle professioni. Sono fiero che dallacon quanto accade a livello nazionale, dove esistono reti tecniche tra le professioni che collaborano insieme a garanzia della legalità».Agatino Spoto, presidente del Collegio Geometri di Catania, ha aggiunto: “Superiamo il gap culturale di molte committenze che potranno usufruire di. Così facendo aumenta la tutela del committente che potrà sanare e cristallizzare, al momento della stipula dell'atto, la condizione dell'immobile. Quando infatti il notaio stipula un atto traslativo, lo fa senza conoscere i luoghi, verificando i documenti che vengono prodotti dalla parte venditrice. Nel momento in cui invece la committenza incarica un professionista, quest'ultimo è obbligato ache ne assevera la regolarità e che consentirà di evitare problemi a monte, risolvendo eventuali difformità riscontrate”.“Questa firma testimonia la grande collaborazione tra le categorie professionali etnee per un'attività sinergica a beneficio dei cittadini - ha aggiunto il segretario dell’Ordine degli degli Architetti di Catania Maurizio Mannanici, in rappresentanza del presidente Alessandro Amaro - attraverso l’iniziativa si potrà avere, con maggiori certezze per i cittadini fornite dalle competenze degli esperti coinvolti".