La mobilità post Covid deve puntare sulle piste ciclabili

Mobilità sostenibile post emergenza e piste ciclabili

Città post emergenza: le altre proposte Legambiente

21/04/2020 – Per far ripartire le città italiane bisogna ripensare la mobilità urbana, puntando soprattutto sulle piste ciclabili.Questa, in estrema sintesi, l’opinione di Legambiente che ha scritto una lettera ai sindaci delle città italiane e al presidente dell’Anci Antonio Decaro indicando ai primi cittadini un pacchetto di misure sostenibili e concrete per ripensare la mobilità urbana post COVID-19.Legambiente ha ideato una serie di proposte che puntano a rendere le città più sostenibili e funzionali nella fase post emergenza. Tra queste c’è quella di puntare sulla, considerando che la bici è il mezzo che permette il migliore distanziamento.Secondo l’associazione ambientalista, si potrebbero(con segnaletica orizzontale e verticale) lungo gli assi prioritari e le tratte più frequentate, riservando lo spazio per poi dotarli di protezioni e passaggi esclusivi mirando a trasformarli, nei mesi successivi, in vere ciclabili. Soluzioni del genere, infatti, sono state attuate con successo già in altre parti del mondo come Montpellier, Berlino, Bogotà, Vancouver, New York, Boston e Parigi.Per Legambiente questi interventi sono a costo quasi zero in quanto le risorse per realizzare le ciclabili sono già state stanziate nella Legge di Bilancio 2020 che prevedeper il co-finanziamento di percorsi ciclabili urbani, attraverso progetti semplici e praticabili.Per attuare quanto previsto, è necessario che il Ministero delle Infrastrutture emani il Decreto che fissa i criteri per l’erogazione dei fondi. Intanto, però, i Comuni si possono preparare, inin modo che nel 2021 possano partire i cantieri.Oltre alla realizzazione di piste ciclabili, Legambiente ha proposto di renderecontrolli e tornelli per contingentare gli ingressi e garantire le distanze di sicurezza, e prevedendo più risorse per realizzare tutto ciò.Inoltre, sarà necessario rafforzare lapuntando su auto (meglio elettriche), bici, e-bike, scooter elettrici e monopattini, lo, attraverso aiuti per le aziende che vanno in questa direzione e laattraverso le risorse previste dal decreto clima.