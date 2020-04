Piccoli Comuni, assegnati oltre 7 milioni di euro per 39 interventi

Piccoli Comuni: gli interventi finanziati

06/04/2020 – Assegnati 7.366.220 euro per lavori pubblici nei comuni con una popolazione fino a 3.500 abitanti.Il Ministero delle Infrastrutture, infatti, ha pubblicato il Decreto 5460/2020 cui ha approvato l’elenco dei 39 comuni ammessi ai finanziamenti previsti dal Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni.Sono stati finanziati lavori di immediata cantierabilità relativi a:, opere su strutture pubbliche comunali enegli edifici pubblici.lacon 9 progetti per oltre 1 milione e 768 mila euro e lacon 9 interventi per oltre 1 milione e 683 mila euro.Insono stati finanziati tre progetti per ogni regione, nel Lazio 2 progetti e in Sardegna, Abruzzo, Molise e Marche 1 progetto per ogni regione.Ricordiamo che le risorse per il Programma per i piccoli Comuni provengono dalle, cioè economie relative agli interventi ultimati dei due programmi. I comuni già destinatari di finanziamento con i due suddetti programmi sono stati esclusi dal ‘Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti’.Le somme recuperate dai programmi precedenti ammontavano a 7.535.118 euro ma poiché il totale degli interventi ammessi ammonta a 7.366.220 euro, la quota residuale pari a