COVID-19, il Gruppo Master dona 100.000 euro all’Ospedale Miulli

07/04/2020 - Master , azienda di serramenti pugliese, risponde all’appello lanciato dal Sistema Sanitario Pugliese per fronteggiare l’emergenza coronavirus e assicurare le cure necessarie ai pazienti affetti da COVID-19.L’azienda, con sede a Conversano (Ba), da sempre impegnata in iniziative sociali a sostegno del territorio, ha deciso di erogare un, individuato dalla Regione Puglia tra gli Hub di riferimento per arginare l’emergenza COVID-19, mettendo a disposizione della comunità oltre il 50% dei propri posti letto, e le tecnologie necessarie al potenziamento dei reparti di terapia intensiva e sub-intensiva.Anche i dipendenti dell’azienda (circa 300 unità la forza lavoro attuale) hanno organizzatoper dare il proprio contributo agli ospedali pugliesi al fine di rafforzare la terapia intensiva per il Covid-19.L’azienda pugliese, che realizza nello stabilimento di Conversano il 97% della propria produzione di accessori e componenti ad alta tecnologia per serramenti, ha annunciato che proseguirà la produzione nel pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza per i dipendenti.