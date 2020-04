Kopron ancora in prima linea per l’emergenza Coronavirus

06/04/2020 - Volere è potere, la Lombardia non si è fermata davanti a niente ed è riuscita in questi giorni difficili a progettare e costruire il nuovo ospedale realizzato nei padiglioni al Portello di fieramilanocity. Anche qui, Kopron non si è tirata indietro e dopo l’intervento d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza dello scorso weekend, su richiesta della Fondazione Fiera Milano, si è attivata per produrre e installare a tempo di record un’altra nuova fondamentale tendostruttura a copertura dell’arrivo delle ambulanze. Grazie anche al nostro contributo, la Regione Lombardia, all’interno di fieramilanocity, ha inaugurato in questi giorni il nuovo strategico ospedale con circa 200 posti letto per la terapia intensiva e sub-intensiva, dedicati ai pazienti Covid-19.“Non potevamo non dare il nostro contributo in questo progetto vitale per la Lombardia” hanno spiegato i proprietari di Kopron e dell’officina Vergani Pietro e F.lli: Mario, Paolo e Diego Vergani, “Siamo orgogliosi anche noi di far parte di questa grandiosa iniziativa che è diventata realtà. Ci teniamo a ringraziare i nostri fantastici operatori, che si sono resi immediatamente disponibili a produrre e installare la tendostruttura in tempi rapidissimi e in giorni difficili”.Ancora una volta tutto il gruppo kopron è in prima linea e non ha esitato a dare il proprio contributo in questa situazione d’emergenza con un concreto gesto di solidarietà.