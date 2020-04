Unikolegno. Verso un futuro sostenibile

10/04/2020 - Negli ultimi anni Unikolegno ha intrapreso un rigoroso percorso di certificazione che ha permesso di concorrere al raggiungimento dei principali standard di qualità italiani ed internazionali.Le collezioni di parquet hanno infatti superato la prova del fuoco ed hanno ottenuto la certificazione CFL-S1: la migliore classe di sicurezza antincendio che possa essere raggiunta da una pavimentazione in legno senza l’applicazione di speciali vernici che permettano di dichiararlo ignifugo.Ottenuta anche la certificazione Eurofins, che attesta come siano costruiti nel pieno rispetto dei più rigidi limiti per le emissioni di VOC: Composti Organici Volatili, presenti in essi in bassissime quantità. Anche la sicurezza di respirare aria più sana negli ambienti arredati i nostri parquet Unikolegno è assicurata infine dal rispetto della più severa regolamentazione al mondo sulle emissioni di formaldeide. Le collezioni non si limitano infatti alla classificazione europea E1: sono stati certificati anche secondo lo standard giapponese JIS A 1460, che fa parte della più ampia normativa JAS (Japanese Agricoltural Standard). Garantiscono zero emissioni di formaldeide com'è dimostrato della classe F**** (4 stelle).