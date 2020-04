Edilizia scolastica, in arrivo 320 milioni di euro per le Regioni

Edilizia scolastica: altri 320 milioni di euro per le Regioni

Scuole: la suddivisione regionale delle risorse

24/04/2020 – Presto le Regioni potranno contare su ulteriori 320 milioni di euro per la messa in sicurezza nelle scuole dei loro territori.Il Ministero dell’Istruzione, infatti, ha messo a disposizione quest'ulteriore stanziamento nell’ambito della Programmazione unica nazionale 2018-2020 per l’edilizia scolastica.Come ha spiegato in una nota del Ministero la Vice Ministra Anna Ascani, questesulla base delle priorità individuate dalle Regioni nell’ambito della Programmazione nazionale, nello specifico per il 2019.Questi 320 milioni di euro si aggiungono ai 510 milioni già assegnati agli enti locali lo scorso 10 marzo I fondi sono stati suddivisi in base alle regioni che avranno tempoper inviare al Ministero dell’Istruzione gli elenchi degli interventi da finanziare.Le regioni con più risorse assegnate sono lacon quasi 42 milioni di euro, seguita dallacon 32 milioni e lacon 26 milioni di euro.Le regioni che si aggiudicanosono la Valle d’Aosta con 1,7 milioni di euro, il Molise con 3,4 milioni e la Basilicata con 6,1 milioni di euro.