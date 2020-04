L’edilizia nella Fase 2, come prepararsi alla ripartenza?

le aziende il lockdown non deve essere vissuto come un momento di silenzio, tutt’altro. La comunicazione non si può fermare, anzi, oggi più che mai è su questo che si deve investire. Comunicare in rete e sui propri canali social, oppure fare ricorso alla creatività e utilizzare anche nuove strategie e mezzi che magari c’erano ma restavano inutilizzati mentre ora risultano invece fondamentali. La partita del mantenere accesso un dialogo con i propri clienti e, magari, trovarne di nuovi, oggi si gioca con strumenti che vanno ripensati.

, Direttore marketing 4BILD

, Responsabile marketing Tecnasfalti Isolmant

, founder Edilportale e Archiproducts

, presidente Archiseller

, Amministratore delegato Velux Italia Spa, Presidente MADE, Presidente Edilegno Arredo

, Professore Università degli Studi di Parma, professore associato Università Bocconi Dipartimento di Marketing

, giornalista e founder CommFabriK

30/04/2020 – Grande successo con oltre 2000 partecipanti per il, il ciclo di 4 webinar organizzati da Edilportale con la collaborazione dell’agenzia di comunicazione Commfabrik, che ha permesso un momento di confronto con importanti attori del settore per ragionare assieme su criticità, opportunità e scenari di uno dei primi comparti che ripartirà dopo il coronavirus.Il primo Webinar, dal titolo: ‘svoltosi il 27 aprile 2020, ha cercato di immaginare una possibile ripartenza delle attività grazie a contributi di rappresentati delle aziende del settore.Ad esempio, sono state lanciate delle idee per immaginare come cambieranno l’industria e il commercio e come si potranno affrontare aspetti fondamentali quali sicurezza e il rispetto delle nuove norme. Alcuni hanno suggerito nuove modalità di accesso ai punti vendita, appuntamenti OneToOne e una continua sanificazione degli ambienti.Il dibattito si è concentrato anche sulle nuove forme di logistica che prenderanno vita nella fase 2, soprattutto per le consegne in cantiere; dagli interventi è emersa l’importanza di affidarsi al digitale., è un processo di acquisto che si aggiunge a quello fisico, non si sostituisce alle persone ma semplifica la gestione del processo, soprattutto in un periodo come questo.Il secondo Webinar, dal titolo:, svoltosi il 28 aprile, ha offerto un quadro generale di ciò che gli attori coinvolti pensano della risposta che il Governo ha dato con il Decreto Liquidità. La maggioranza degli ospiti intervenuti ha sottolineato l’inadeguatezza del provvedimento che si basa su prestiti, ovvero altri debiti; di fronte a crisi come queste, hanno suggerito di attivare strumenti a. Per favorire la ripartenza occorre modificare il Decreto in modo da favorire un’iniezione di liquidità immediata.Per risollevare la filiera dell'edilizia sono state fatte varie ipotesi, tra cui quella di snellire le procedure che oggi sono troppo burocratizzate eIl terzo Webinar, dal titolo:, svoltosi il 29 aprile, ha offerto spunti di riflessione interessanti sull’importanza del digitale in un mondo in cui il distanziamento sociale sarà la nuova normalità.Come hanno messo in evidenza gli ospiti del Webinar, gli operatori della filiera edile e del commercio al dettaglio stanno registrando una, anche da parte di consumatori meno abituali; tale crescita ha permesso a molti operatori di continuare a lavorare anche nel lockdown.Dalla discussione, è emerso che dopo la pandemia di Coronavirus il consumatore sarà più digitale e, di conseguenza, i retailer che avranno maggiore successo saranno quelli cheAnche se per l’edilizia può essere più complicato, si è compreso quanto l’e-commerce sia passato dall’essere un investimento per il futuro al diventare un’esigenza che risponde a bisogni nuovi, anche per i rivenditori che vogliono continuare ad operare in ambito locale. Per questo molti rivenditori, sia piccoli che grandi, si sono affidati a piattaforme digitali come, che permettono in modo semplice e veloce dotarsi di un proprio sito e-commerce.Oggi, sarà possibile seguire il quarto e ultimo webinar dal titolo:che spiegherà l'importanza della comunicazione. Per