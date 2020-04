Coronavirus, i cantieri restano fermi fino al 13 aprile

Coronavirus, i cantieri che rimangono fermi

Emergenza coronavirus, le attività che proseguono

43.2 Attività

di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni.

Emergenza coronavirus: proseguono le attività professionali

Piemonte, Lombardia, Piacenza: studi professionali 'chiusi'

02/04/2020 – La sospensione di tutte le attività non fondamentali durerà fino al 13 aprile 2020. Poi si valuterà la prospettiva di una fase 2, quella della convivenza con il virus, prima di entrare nella fase 3, quella dell'uscita dell'emergenza con il ripristino delle attività lavorative e sociali.A dichiararlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha annunciato nella conferenza stampa di ieri sera di aver firmato il DPCM 1° aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure per il contenimento del contagio previste dal DPCM 22 marzo 2020 e del DPCM 25 marzo 2020 Rimangono sospese, quindi, tutte le attività già fermate dai precedenti decreti: lelo sviluppo di progetti immobiliari, i lavori di demolizione e tutte le attività di preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno.Lo stesso vale anche per le attività di, come intonacatura, posa in opera di infissi, arredi e controsoffitti, rivestimento di pavimenti e di muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, realizzazione di coperture, costruzione di opere idrauliche, i lavori di costruzione (esclusi gli edifici) di impianti sportivi all'aperto, stadi, campi da tennis, campi da golf escluse le piscine e lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione.Il DPCM non contiene nessuna nuova restrizione. Quindi le attività precedentemente permesse; tra queste le attività rientranti nei seguenti codici Ateco:come la costruzione di strade, ferrovie, linee metropolitane, ponti e gallerie (ad esclusione dei codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.01);Realizzazione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni;Possono continuare le attività funzionali ad assicurare ladelle attività indicate dai decreti, previa comunicazione aldella provincia competente. Analogamente, sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.Poiché il DPCM non contiene nessuna nuova restrizione, le attività precedentemente permesse possono continuare ad essere svolte. Di conseguenza,, salvo diversa disposizione regionale.Infatti, secondo l'elenco Ateco in vigore,le attività relative ai codici Ateco:Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche;Attività professionali, scientifiche e tecniche;Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali.Per tali attività professionalie a distanza, incentivare ferie e congedi retribuiti, sospendere le attività non indispensabili, rispettare la distanza interpersonale e dotarsi di DPI e sanificare i luoghi di lavoro.Ricordiamo, comunque, che le Regioni potrebbero decidere di adottare norme più restrittive a seconda della situazione nel loro territorio come hanno fatto