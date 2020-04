Coronavirus, le Regioni aprono alle piccole manutenzioni edilizie

Marche, via libera a piccoli interventi edilizi

16/04/2020 - A piccoli e prudenti passi, istituzioni e imprese provano ad intravedere uno spiraglio verso la normalità. Ilha leggermente ampliato l’elenco delle attività consentite e ha innovato lafacendovi rientrare alcune attività di manutenzione delle sedi aziendali.Di conseguenza, le Regioni hanno spiegato alle aziende dei lori territori come regolarsi. Destinatarie di queste istruzioni sono, al momento, soprattutto le imprese del, impazienti di riattivarsi in vista della stagione estiva.La Regione Marche, in un comunicato, sottolinea che il DPCM 10 aprile 2020 “consente l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di manutenzione, vigilanza e conservazione”.Si tratta della novità (articolo 2, comma 12) che prevede che “Per le attività produttive sospese è ammesso,, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione”.“In relazione alle previsioni del decreto - prosegue la Regione Marche -1) le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati, e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché le stesse siano svolte all'interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici e con l'area di cantiere segnalata e recintata per impedire l'accesso ad estranei;2) i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici con le medesime modalità operative di cui sopra;3) le opere minori di cui al DPR 6 giugno 2001 n. 380 ‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia’ come di seguito indicate:, di cui all’art. 6 del DPR 380/2001;, di cui all’art. 6 bis del DPR 380/2001”.Attività, quindi, che dovranno essere comunicate preventivamente al Prefetto, come previsto dalla nuova disciplina.“Mi sembra logico che le piccole manutenzioni concesse per le fabbriche nel Decreto del Presidente del Consiglio possano essere concesse anche agli stabilimenti balneari e ai chioschi che devono essere approntati, sistemati e manutenuti in vista della stagione estiva”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha sintetizzato in un comunicato l’L’Ordinanza ha sostituito il decreto 18 del 13 aprile nella cuisi affermava che erano “autorizzati piccoli lavori di restauro nelle abitazioni”. L’Ordinanza invece fa riferimento a lavori di manutenzione degli stabilimenti balneari e dei chioschi in vista della stagione turistica.Anche in Puglia, a seguito dell'Ordinanza firmata ieri pomeriggio dal presidente Michele Emiliano, nei parchi acquatici, stabilimenti balneari e aree demaniali marittime in concessione, previa comunicazione al Prefetto, è ammesso l’accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di, senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché gli stessi siano svolti all'interno dell’area in concessione. E’ obbligatorio adottare ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro.In Basilicata, per le attività non sospese, di cui all'allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020, è ammessa l'attività di cura e manutenzione di giardini, aree verdi e naturali pubbliche e private, comprese le, ivi comprese quelle che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle predette attività, fatto salvo il rispetto delle misure di distanziamento sociale di almeno un metro e dell'utilizzo di guanti e mascherine di protezione individuale.