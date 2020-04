L’edilizia ripartirà il 27 aprile o il 4 maggio?

Ripartenza edilizia, a breve il piano per la fase 2

Il mondo scientifico ha consigliato cautela sulle riaperture, quindi è molto probabile che il Governo decida di concedere il via libera alla riapertura solo alle aziende che rispetteranno i protocolli di sicurezza.

Fase 2, il Presidente Conte e la linea della massima cautela

Ministro Boccia: ‘ripartono le imprese che garantiscono sicurezza per i lavoratori’

Fase 2, sindacati contrari alla riapertura immediata

23/04/2020 – Riapertura scaglionata, a partire dal 27 aprile o in blocco dal 4 maggio? Sono diverse le ipotesi che si stanno avvicendando in queste ore. La proposta di iniziare a riaprire alcune attività dal 27 aprile, chiesta da alcune Regioni e ventilata dalla task force di Vittorio Colao, ha incontrato alcune perplessità da parte del mondo scientifico e sindacale.Ieri il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto un confronto con il comitato tecnico scientifico, i ministri, le Regioni, i Comuni e le parti sociali sul piano per la ripartenza.La task force Colao ha ipotizzato un’invece del 4 maggio, per alcuni settori considerati prioritari, come manifatturiero, il made in Italy, export, settore edile, produzione di macchinari per l'agricoltura.Su questa ipotesi c’è stata però una frenata.In un post, pubblicato sulla sua pagina Facebook, il presidente Conte ha affermato di comprendere le esigenze del mondo imprenditoriale, ma anche che la riapertura deve rispondere al principio della. “Non possiamo limitarci a pretendere, da parte della singola impresa, il rispetto del protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro – ha sottolineato - dobbiamo valutare anche i flussi dei lavoratori che la riapertura di questa impresa genera”.Al termine dell’incontro con il Presidente Conte, il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, ha commentato la richiesta di riapertura immediata delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna affermando che “la cosa importante- e che - ripartono le imprese che garantiscono sicurezza per i lavoratori”.La richiesta di anticipare l'apertura al 27 aprile è stata avanzata anche dal Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che ha sottolineato come molti settori, tra cui l'edilizia, stiano risentendo del blocco.Secondo Cgil, Cisl e Uil, la riapertura il 27 aprile rappresenta una “strada impercorribile”. Secondo i sindacati, “il Protocollo dello scorso 14 marzo deve restare punto di riferimento imprescindibile per garantire la sicurezza dei lavoratori coinvolti, quale condizione necessaria a riprendere la produzione e a dare un futuro al Paese”.I sindacati hanno però sottolineato che ie gli strumenti di screening in settori come quello degli appaltiper garantire quella condizione. È stato inoltre segnalato il problema di assicurare il distanziamento sociale sui mezzi di trasporto pubblico che saranno utilizzati dai lavoratori.Sembra quindi che la maggior parte delle attività ripartirà a partire dal 4 maggio. Da questa data, potrebbero tornare operativi dai 2,7 ai 3,9 milioni di lavoratori.Ad ogni modo, il piano definitivo della fase 2 sarà reso noto entro la fine della settimana.