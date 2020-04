Coronavirus, in Campania 1000 euro ai professionisti in aggiunta al bonus nazionale

Coronavirus, le misure della Campania per i professionisti

Microcredito professionisti: le misure regionali

09/04/2020 – Anche le Regioni si attivano a favore dei professionisti e degli autonomi penalizzati dalla crisi economica derivata dall’emergenza coronavirus. Tra i provvedimenti più ‘sostanziosi’ quello della Campania che prevede, un bonus aggiuntivo a quello nazionale.La Regione Campania ha varato uncon misure specifiche per professionisti e microimprese.Nell’ambito del Piano, sono stati stanziatie 80 milioni di euro per le micorimprese.In particolare, è previsto per ogni professionista un assegno individualeda erogare a maggio ad integrazione del bonus di 600 euro già riconosciuto dal Governo nazionale , mediante la collaborazione istituzionale dell’INPS e delle Casse di previdenza degli ordini professionali.Tale misura è stata calcolata su una platea di, che hannonel 2019 e che autocertifichino una riduzione delle attività nei primi 3 mesi del 2020.Al momento, la Campania sembra essere l’unica Regione ad aver previsto un bonus aggiuntivo a quello nazionale. Le altre regioni, invece, stannoLa, ad esempio, sta lavorando per mettere in campo 450 milioni di euro a supporto di imprenditori, artigiani, professionisti, lavoratori autonomi e famiglie messi in crisi dall’emergenza attraverso garanzie e liquidità alle imprese.Viene previsto un, rivolto a tutte le microimprese, i titolari di Partita Iva, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, per la, a tasso zero, restituibili in sei anni, erogati direttamente da Puglia Sviluppo.Laha approvato a fine marzo una delibera che contiene una misura speciale da 9 milioni di euro di sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi e a liberi professionisti tramite l’istituzione fondo "Piccoli prestiti per il sostegno e il rafforzamento delle micro imprese lucane".L’obiettivo è quello di forniree alle microimprese che si trovino in situazioni di difficoltà di accesso al credito per incentivare la realizzazione di nuovi progetti, l’espansione dell’impresa e il rafforzamento delle attività generali comprese le operazioni sul circolante.Anche ilha attivato finanziamenti per imprese e partite Iva attraverso il Fondo Rotativo Piccolo Credito, destinato a erogare con modalità semplificata prestiti.Inè operativa da Marzo la, uno strumento di sostegno grazie al quale professionisti ed imprese possono ottenere più agevolmente i prestiti, garantendodel finanziamento concesso all'impresa dalla propria banca o intermediario finanziario.La sezione speciale agevola, inoltre, la concessione di credito alle imprese di micro, piccole o medie dimensioni e i professionisti degli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali ancheai finanziamenti garantiti dai confidi o da altri soggetti.