Edilportale Webinar: come ripartirà l’edilizia?

24/04/2020 - La produzione e la distribuzione dei materiali edili, la liquidità delle imprese, l’imprescindibilità dell’e-commerce, la comunicazione profondamente trasformata dal distanziamento sociale.Saranno i temi del, il ciclo di 4 webinar organizzati dall’agenzia di comunicazione Commfabrik in collaborazione con Edilportale, un momento di confronto con importanti attori del settore per ragionare assieme su criticità, opportunità e scenari di uno dei primi comparti che ripartirà dopo il coronavirus.Il mondo della distribuzione e della produzione di materiali per l’edilizia si ritrova per dibattere sulle varie tematiche legate alla riapertura dell’imminente riapertura dell’attività: cosa e come cambieranno l’industria e il commercio? Come si potranno affrontare aspetti fondamentali quali sicurezza, rispetto delle norme, operatività giornaliera? Serviranno nuove forme di logistica? E ancora, cosa ci si deve aspettare dal mercato e dal mondo della progettazione?Interverranno:, direttore Gruppo BigMat e BigMat International, direttore Gruppo Made Italia, Responsabile commerciale Orsolini Amedeo Spa, Amministratore delegato Casaoikos, presidente Archiseller, Direttore vendite Knauf Italia, Amministratore delegato Wienerberger Italia, Amministratore delegato ItalcerModera, giornalista e founder CommFabriKÈ arrivato da poco il Decreto Liquidità, e fin da subito ha fatto discutere per la durata e la complessità delle procedure che, a detta di molti, sono sostanzialmente quelle ordinarie, di qualunque finanziamento, con delle aggravanti. Ma sono molte altre le criticità, con un’unica certezza: che le aziende per ripartire avrebbero bisogno di finanziamenti a fondo perduto, per non incrementare ancora di più i loro debiti.Interverranno:, Presidente Sercomated, Presidente FedercomatedMario Verduci, Segretario generale Federcomated, Presidente Ance- Vicepresidente Federcostruzioni e Presidente ANCE Brescia, Harley Dickinson, Amministratore delegato Zanutta Spa, Amministratore delegato VagaModera, giornalista e founder CommFabriKL’auto-isolamento per il coronavirus ha portato i cittadini a cercare nel digitale la risposta alle necessità di approvvigionamento e di intrattenimento. Gli operatori della filiera del commercio elettronico stanno registrando una crescita spropositata della domanda, anche da parte di consumatori meno abituali, solitamente restii all’acquisto e ai pagamenti online. Anche in edilizia questa rivoluzione, che già si stava avviando lentamente, oggi risulta imprescindibile, per più di un motivo, e sta ingranando la quinta.Interverranno:, founder Furnichannel, presidente Archiseller, founder Edilportale e Archiproducts, Direttore generale 4BILD, founder Edilcommerce / Made, Vicedirettore BigMat e coordinatore progetti, Amministratore Delegato I.Co.S SrlModera, giornalista e founder CommFabriKFabbriche chiuse, produzioni bloccate, negozi sbarrati. Ma per le aziende il lockdown non deve essere vissuto come un momento di silenzio, tutt’altro. La comunicazione non si può fermare, anzi, oggi più che mai è su questo che si deve investire. Comunicare in rete e sui propri canali social, oppure fare ricorso alla creatività e utilizzare anche nuove strategie e mezzi che magari c’erano ma restavano inutilizzati mentre ora risultano invece fondamentali. La partita del mantenere accesso un dialogo con i propri clienti e, magari, trovarne di nuovi, oggi si gioca con strumenti che vanno ripensati.Interverranno:, Direttore marketing 4BILD, Responsabile marketing Tecnasfalti Isolmant, founder Edilportale e Archiproducts, presidente Archiseller, Amministratore delegato Velux Italia Spa, Presidente MADE, Presidente Edilegno Arredo, Professore Università degli Studi di Parma, professore associato Università Bocconi Dipartimento di MarketingModera, giornalista e founder CommFabriK