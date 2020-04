Progettazione, bando Invitalia per un centro storico in Puglia

Progettazione Santuario di San Giovanni: cosa prevede la gara

Bando di progettazione: i requisiti richiesti

14/04/2020 – Invitalia ha pubblicato una gara da oltre 250 mila euro per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e realizzazione di rilievi ed indagini relativi all’intervento di “Riqualificazione della direttrice centro storico - area Santuario nel Comune di San Giovanni Rotondo (FG)”.L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.Lo scopo dell’intervento da 253.655,28 euro è quello di, nonché svolgere il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.nel loro complesso a supporto della progettazionedi intervento e sono mirate ad acquisire tutte le informazioni atte a sviluppare l’attività di progettazione in maniera esaustiva, sino al livello oggetto di affidamento. Pertanto, per la realizzazione dell’intervento, si dovrà procedere, propedeuticamente alla redazione del progetto, ad una preventiva campagna di rilievi ed indagini.In particolare, le attività di rilievo e indagine a supporto della progettazione, sono:di intervento estesa alla schiera urbana (compresa la redazione degli elaborati grafici), realizzazione di prospezioni sismiche “MASW” e prospezioni geoelettriche tomografiche.Il bando precisa che l’operatore economico dovràai fini:- della progettazione della viabilità ordinaria, delle opere impiantistiche e delle strutture speciali;- della redazione della relazione geologica e sulle indagini;- del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;- del servizio di direzione dei lavori.Inoltre, viene specificato che il responsabile della integrazione delle prestazioni specialistiche, della progettazione impiantistica e della direzione lavori,professionale alla sez. “A”, mentre il responsabile della relazione geologica deve essere un Geologo abilitato ed iscritto all’Albo.