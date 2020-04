Post Coronavirus, ‘bonus casa stabili e semplificazioni per rilanciare le costruzioni’

Rilancio edilizia con ecobonus, il Piano Fillea-Legambiente



Fillea e Legambiente: semplificare gli interventi in condominio



'Cura Italia dell’edilizia', Architetti Lazio: snellimento delle procedure



Post Coronavirus: puntare su finanziamenti e detrazioni

03/04/2020 – Per rilanciare il settore delle costruzioni dopo l’emergenza coronavirus è necessario potenziare e stabilizzare i bonus fiscali per la casa e semplificare gli strumenti urbanistici e le procedure amministrative.Queste alcune delle azioni proposte per il rilancio dell’edilizia da Fillea Cgil e Legambiente e dalla Federazione degli Ordini degli Architetti P.P.C. del Lazio.Il Piano Fillea-Legambiente prevede di, prevedendo una riduzione minima del fabbisogno energetico di almeno il 50% o il raggiungimento della classe energetica B per aiutare le famiglie a risparmiare.A fronte disi potrebbero(innalzare l’attuale incentivo massimo fissato al 75%) sul modello seguito da altri paesi europei.Inoltre, si propone didi detrazione fiscale o cessione del credito che coinvolgano anche gli interventi di(cappotto termico condominiale e sostituzione di infissi e impianti dei singoli alloggi) in modo da ottenere una riduzione ulteriore dei fabbisogni energetici.Le associazioni intendonoattraverso i Comuni. Si tratterebbe di introdurre la possibilità (negli ambiti di rigenerazione urbana e sociale individuati dai Comuni) che la cessione del credito per gli interventi che usufruiscono dell’Ecobonus e del Sismabonus possa avvenire nei confronti degli istituti bancari per tutti i condomini, non solo gli incapienti.Infine, si chiede di istituiree i condomini per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica e anti sismica.Fillea Cgil e Legambiente chiedono anche che gli interventi di(Ecobonus) e di consolidamento antisismico (Sismabonus) di edifici esistentied essere soggetti alla sola Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).Tali interventi dovrebberoe i tributi o canoni di qualsiasi tipo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico sono ridotti in misura non inferiore al cinquanta per cento.Per gli interventi di riqualificazione energetica dovrebbe èalle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali e, anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi.Anche secondo gli Architetti laziali, per far ripartire tutta la filiera del settore edile, sarà necessario semplificare le procedure edilizie, per far fronte non solo ai mancati incassi ma soprattutto alle mancate commesse.Suggeriscono di avviare un Piano di rigenerazione urbana checosì da evitare le numerose situazioni di abbandono nei centri urbani e nelle periferie, un Piano straordinario per l’emergenza abitativa e un: impianti sportivi, musei, parchi tematici attrezzati, biblioteche, teatri, che restituiscano identità ai quartieri-dormitorio.Per semplificare le procedure edilizie, gli architetti laziali propongono:- di, anche per favorire Programmi ‘complessi’ per le trasformazioni urbane;- una procedura innovativa per certificare la legittimità edilizia e urbanistica degli edifici;- l’istituzione di un Sportello Unico per la raccolta di tutti i pareri e- ladegli immobili pubblici inutilizzati attraversoattuata per fari costieri e case cantoniere.La Federazione suggerisce anche di istituire un Fondo economico per darecon accesso diretto a finanziamento di opere e servizi professionali attraverso Cassa Depositi e Prestiti.Proporne, inoltre, di potenziare le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici privati, con facilitazioni per interventi sulle facciate.Infine, suggerisce di istituire un, ridurre la tassazione e aumentare gli incentivi fiscali per gli investimenti delle Casse al fine di liberare risorse per i sussidi e l’assistenza agli iscritti.