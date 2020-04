Post coronavirus, per la ripresa servono bonus fiscali ‘a misura d’impresa’

Ecobonus, Rete Irene: non basta aumentare la percentuale

Ecobonus: trasferimento del credito in tre mesi

21/04/2020 – Per rilanciare il settore delle costruzioni dopo l’emergenza coronavirus non solo sarà necessario potenziare i bonus fiscali ma bisognerà anche favorire l’equilibrio finanziario delle imprese del settore rendendo molto più veloce il trasferimento dei crediti, al massimo entro tre mesi dall'emissione della fattura.Questa la proposta che Rete Irene fa al Governo in vista del varo del “” che conterrà tutte le misure per favorire gli investimenti e il rilancio di un’economia e dell’edilizia.Come, il Governo ha intenzione di introdurre nel "decreto Aprile" un provvedimento per rafforzare l'ecobonus, aumentando la percentuale di detrazione e accompagnandolo con lo sconto in fattura.Secondo Rete Irene, la logica con cui il MISE intende affrontare la questione è quantitativa, agendo sull'intensità delle detrazioni per contrastare la tendenza al ribasso della domanda. Tuttavia, la domanda sarà stimolata non solo da percentuali di detrazione altissime ma anche (e soprattutto) dalla prospettiva di evitare di dover affrontare l'anticipazione delle risorse finanziarie necessarie, per mezzo del ricorso ai meccanismi diL’associazione sottolinea cheperché, in assenza di provvedimenti risolutivi dei problemi anche dell'offerta, si determinerà uno, in questo momento già stremate, con la probabile conseguenza di favorire fenomeni inflazionistici.Secondo Rete Irene, occorre intervenire sui tempi del trasferimento dei crediti; al momento, infatti, il trasferimento di titolarità delle detrazioni haL'unica soluzione a portata di mano è quella di rendere molto, al massimo, in tempi compatibili con quelli del regolamento delle transazioni commerciali delle imprese.