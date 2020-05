Cristina Rubinetterie si ispira alle atmosfere industrial dei loft newyorchesi

27/05/2020 - Cristina Rubinetterie presenta, la nuova collezione di miscelatori disegnata da. Una linea che fin dal nome richiama le atmosfere industrial e i mix di cultura e stili di vita che dai loft newyorchesi degli anni ’70, grazie alla contaminazione di artisti e creativi multidisciplinari, si sono poi diffusi in tutto il mondo.Una collezione dove le finiture, sia cromatiche che materiche, sono parte integrante del progetto stesso. La godronatura, in particolare, risulta essere non solo scelta funzionale ma espressione voluta di un contrasto materico, tattile prima ancora che visivo, che permette alla mano un’esperienza fisica, diretta, quasi “cruda” nella sua essenzialità."La serie East Side si ispira a tutta la cultura americana dei loft newyorkesi", raccontano i designer. "La scelta della godronatura è stata fatta non solo per migliorare la presa e l’esperienza del tatto ma anche la volontà di creare un contrasto che alimenti l’esperienza fisica, sul concetto del tocco, della percezione dell’oggetto".Un’esperienza che i designer hanno tratto dal mondo dell’utensileria meccanica, esaltando le caratteristiche industriali dei prodotti con finiture che spaziano dal cromo nero spazzolato al metallic spazzolato, dal gold brass al nero opaco fino ad una finitura ottone antico che arricchisce ulteriormente la possibilità di scelte ancor più personali.