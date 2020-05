PAENINSULA: la nuova finitura opaca che rievoca gli stili e le tonalità dei grandi maestri italiani

19/05/2020 - Botticelli, Michelangelo, Canaletto e Modigliani: un viaggio nella lunga tradizione artistica italiana, ricca di stili e tonalità diverse, celebrata con la nuova finitura decorativa opacadall’azienda veneta San Marco , marchio leader in Italia nel mercato delle pitture e vernici per l’edilizia professionale. Un omaggio all’Arte e al colore che rievoca la storia, i valori e l’unicità creativa del Bel Paese. Con, Paeninsula arreda gli interni secondo gli stili e le tendenze più moderni, donando all’ambiente un fascino senza tempo.La vasta gamma cromatica di Paeninsula prende ispirazione da quattro grandi maestri delle Belle Arti. La Palette Botticelli, dalle tinte intense come il Verde Mediceo, il Giallo Porcellana o il Giallo Venere, evoca la grande ricchezza del periodo rinascimentale fiorentino. Un richiamo alla dinamicità innovativa dell'arte scultorea prende vita con la Palette Michelangelo contraddistinta da diverse nuances di grigio e marrone. La Palette Canaletto, con le sue tinte dal rosa al blu scuro, ricorda i paesaggi pittoreschi e suggestivi dell’artista, mentre l’essenzialità delle tinte della Palette Modigliani con il giallo Capri, il rosso Jeanne, il viola Dark Provence e il bianco Elvira ricreano l'atmosfera romantica e passionale tipica delle opere del maestro.La nuova finitura è estremamente versatile e declinabile in due differenti effetti: dall', l’rende gli ambienti eleganti e sobri, mentre l’, dal tocco, dona una, mettendo in risalto ogni arredo.L’, l’, lae larendono la finitura. Paeninsula è un decorativoche assicura la qualità dell’aria interna sana e salubre.Per supportare i professionisti e i rivenditori e valorizzare presso il pubblico privato il fascino e la ricercatezza del nuovo progetto, San Marco ha realizzato. Caratterizzati da undi forte impatto, i nuovi prodotti sono presentati all’interno di uncon inserto in plexiglass.Inoltre, un, ideale anche per architetti e progettisti, contiene lee leche permettono al cliente finale di orientarsi facilmente tra le selezioni cromatiche di ciascun artista e confrontare le diverse nuances. All’interno dell’astuccio si trovano anche dueper toccare con mano la differenza tra le finiture Ultramatt ed Eggshell.Connubio armonico tra passato e presente, la nuova finitura decorativa Paeninsula rende omaggio ai valori artistici dell’Italia e celebra la grande esperienza di San Marco nel mondo del colore, rivestendo di eleganza le pareti interne.