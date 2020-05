SMA premiata dall’iF International Forum Design

15/05/2020 - Chi usa l’energia in modo efficiente trae vantaggio da uno stile di vita sostenibile e risparmia sui costi. SMA offre a clienti privati e agli esperti del settore fotovoltaico soluzioni digitali innovative per il monitoraggio e l’ottimizzazione di tutti i flussi di energia in ambienti domestici e aziendali.è la piattaforma IoT per la gestione energetica che rende possibile per l’utente una gestione semplice, intelligente e completa dell’energia. Grazie a questo sistema SMA è stata premiata con il “iF gold award” nella categoria service design della piattaforma.Guida utente chiara e veloce in ogni sezione e service design della piattaforma chiaro e semplice: queste le motivazioni per le quali la giuria dell’iF award ha premiato SMA per la sua piattaforma ennexOS.L’eccellente interfaccia utente, di cui è dotato il servizio, convince per le sue dashboard chiare che visualizzano in qualsiasi momento tutti i dati sui produttori di energia e sugli utilizzatori in ambiente domestico e aziendale. In questo modo è possibile, ad esempio, identificare facilmente, ed evitare, i picchi di carico. Grazie a questa possibilità gli utenti possono ottimizzare in qualsiasi momento il loro sistema di energia riducendo i costi. Inoltre, la guida semplice dell’interfaccia utente consente ai clienti di trasferire i dati in modo costante e veloce in tutte le app e i portali SMA basati su ennexOS.“La piattaforma IoT per la gestione energetica ennexOS consente ai nostri clienti di monitorare, controllare e collegare tramite app o nei portali SMA diversi settori energetici come il riscaldamento, l’aria condizionata, la corrente e la mobilità, riducendo i costi”,. “Grazie alle applicazioni basate su ennexOS, gli utenti possono gestire con efficienza il loro consumo energetico e trarre vantaggio dai nuovi modelli di business. SMA offre così a tutti gli utenti la possibilità di sfruttare oggi e in futuro tutti i vantaggi del mondo energetico digitale e connesso.“L’iF Design Award viene assegnato ogni anno dall’istituzione di design indipendente più antica del mondo, la iF International Forum Design GmbH di Hannover. È uno dei premi di design più importanti a livello internazionale ed è un nome di rilievo quando si parla di eccellenza nel design. Nel 2020 il premio è stato conferito già per la 67volta. In totale 7.298 aziende di 56 Paesi hanno conquistato con i loro prodotti premi in discipline diverse. 1.453 partecipanti hanno ricevuto un iF award, di cui 75 l’iF gold award.