Palazzo Terragni a Como, online il bando per la riqualificazione sismica in BIM

Verifiche sismiche in Bim: cosa prevede il bando

Bando in Bim: i requisiti dei professionisti

Verifiche sismiche in Bim: identikit degli immobili

13/05/2020 – Online il bando dell'Agenzia del Demanio per la riqualificazione sismica in BIM di Palazzo Terragni a Como e altri 9 immobili di pregio in Lombardia, tra cui Palazzo del Senato e Palazzo Arese Litta a Milano.Laha per oggetto dei servizi di:geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM.Il bando prevede anche che siano effettuate proposte di intervento per ile la progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM.Per l’esecuzione di tutte le attività, l’importo complessivo a base di gara è pari adIl criterio di aggiudicazione utilizzato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La scadenza è il prossimo 22 giugno.Sono ammessi a partecipare:singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;- prestatori di servizi di ingegneria e architettura;- raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti da società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista;- aggregazioni tra gli operatori economici.Tra i requisiti richiesti: possesso di laurea (Quinquennale o Specialistica) ino in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, iscrizioneed abilitazione all'esercizio della professione.Tra le figure ricercate anchee specializzati in archeologia.Il bando ammette che sia possibile che, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni richieste.I beni oggetto del bando sono tutti di; 7 di loro si trovano a Milano e altri 3 nelle città di Legnano, Como e Lecco.Tra gli immobili di maggior importanza, sia per dimensioni che per valore architettonico, c’èdove si trovano gli uffici del MiBACT, a Corso Magenta a Milano. Si tratta di una delle opere più note e significative dell’architettura barocca meneghina con una superficie di oltre 20.000 mq.Sempre a Milano c’è il, costruito intorno al 1600, che si estende per una superficie totale di oltre 18.000 mq e ospita gli uffici dell’Archivio di Stato. La parte posteriore del complesso nel 2008 è stato già oggetto di una ristrutturazione, durante la quale sono stati rinvenuti anche importanti reperti archeologici.a Como, conosciuto come Ex Casa del Fascio, è stato costruito nel 1932 e rappresenta senza alcun dubbio uno dei più interessanti edifici del razionalismo italiano. All’interno della struttura a forma di parallelepipedo si trovano gli uffici del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.Infine, nell’elenco ci sono anche: la Caserma Sirtori e Lecco il Palazzo Italia a Legnano (MI). A Milano invece seguono il Conservatorio di Musica “G.Verdi”, l’ex AAMS Lottomatica di Viale Testi, l’ex Cavallerizza Savoia, l’ex G.R.F. Sciesa Palazzo Odelaschi e gli Uffici Giudiziari Minorili.